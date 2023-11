¡No va más! Juliana Oxenford se despidió de su programa tras 4 años de transmisión

A través de un sorpresivo mensaje, Juliana Oxenford anunciaba que era el fin de su programa «Al estilo Juliana», luego de 4 años de transmisión. Cabe resaltar que en sus redes sociales ella había dejado entrever su salida del canal, pues se pronunció despidiéndose de su productor, Javier Ávila. Por ello, en su más reciente programa, la periodista confirmó que su espacio televisivo estaba llegando a su fin. Además, explicó los motivos de su salida, lo cual sorprendió a muchos usuarios en redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juliana Oxenford anuncia el fin de su programa

Para sorpresa de muchos, la periodista Juliana Oxenford confirmó lo que se esperaba venir, su salida del noticiero «Al estilo Juliana». Este programa se transmitía por el canal ATV, sin embargo, dejará de serlo luego de la salida de su conductora. «Es una decisión que ha tomado el canal, no está mal…Mi estadía en ATV se ha ido renovando…Con Javier Ávila hemos sido reconocidos, hemos recibido el premio luces, en CPI he sido reconocida como la periodista con mayor credibilidad…pero a mí me interesa esto: hablarles a ustedes», dijo inicialmente la periodista

«Javier Ávila y yo tenemos un contrato que está a punto de vencer. Es viernes y no quiero que el sábado y el domingo salga en todos los periódicos y que yo no me haya referido al tema. El lunes se nos comunicó que el canal había decido que ya no había decidido contar con nosotros. No he sido yo la que ha renunciado ni Javier Ávila, para que quede claro…Yo agradezco al canal, no me voy todavía, estoy hasta el 15 de diciembre…Me voy agradecida por la libertad que me han dado. Tengo uan voz que no ha coincidido con el 95% de las voces», agregó Juliana.

¿Por qué se retira?

En otro momento, la periodista brindó algunos detalles sobre su salida del programa asegurando que no fue su decisión, sino la del canal. Por ello, sorprendió al asegurar que el canal está buscando una nueva periodista con otros lineamientos.

«Los motivos no importan, pero el canal considera tener aquí a un equipo, a una conductora que se alinee a lo que el canal quiere y es una empresa privada y puede ponerte un día y sacarte al otro…Entiendo que ya mis formas no les gustan, mis formas ya no les convienen».