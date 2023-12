“No veo a mis nietos”: Madre de Angie Jibaja se mostró preocupada por la situación que vive su hija

En medio de la polémica surgida por el ingreso no autorizado a la residencia de Jean Paul Santa María, la madre de Angie Jibaja emitió declaraciones al respecto. Ella se mostró bastante preocupada por la situación que vive su hija al recibir el rechazo cuando quiso ver a sus nietos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Madre de Angie Jibaja preocupada por su hija

La progenitora de la modelo peruana, Maggie Liza, informó que está completamente informada sobre las actividades de su hija y corroboró que había dialogado con Angie respecto a lo ocurrido.

“Mi hija está en contacto conmigo todos los días, yo sé lo que hace (…) Pero de que fue para allá (casa de Jean Paul Santa María) no lo sabía. Me contó en el momento, pero no me contó de lo que iba a hacer”, declaró a ‘Todo se Filtra’.

Liza reveló que no ve a sus nietos desde el año pasado: ”Yo vi a mis nietos el año pasado cuando viaje, vi un ratito a Janko y de ahí nunca más”, comentó preocupada la madre de Angie Jibaja.

¿Qué pasó en la casa de Jean Paul Santa María?

El 25 de diciembre pasado, Jean Paul Santa María presentó una denuncia en la comisaría de Barranco contra Angie Jibaja, acusándola de ingresar de manera violenta a la residencia que comparte con Romina Gachoy y sus hijos.

La ‘Chica de los tatuajes’ irrumpió en el inmueble del cantante de la Gran Orquesta Internacional en compañía de un desconocido y empezó a lanzar gritos que quería ver a sus hijos en Navidad, según el parte policial al que un medio local tuvo acceso.

“Escuchando golpes en la puerta y al preguntar (Se oye) una voz femenina que dice: ‘Soy Angie, quiero ver a mis hijos’ a lo que el denunciante le dice que se retire que estaba invadiendo su domicilio y que lo haga por la vía legal”, se lee en el documento policial.

Debido al rechazo de Jean Paul Santa María, Angie Jibaja habría recurrido al uso de la fuerza, llegando incluso a agredir a una residente del área para lograr acceder a la vivienda del cantante y la modelo uruguaya.