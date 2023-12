«No veo ningún beso, veo todo oscuro»: Samantha Batallanos negó romance con misterioso galán tras ampay

Samantha Batallanos fue abordada por las cámaras de conocidos programas de entretenimiento. Tanto «Amor y Fuego» como «Magaly TV: La Firme» estuvieron a la espera de la modelo para conocer detalles sobre este nuevo romance. Recordemos que en las imágenes mostradas por Magaly Medina se puede apreciar a la expareja de Jonathan Maicelo saliendo con un misterioso hombre con quien se besó apasionadamente el pasado fin de semana. Cabe resaltar que hace apenas unos días, la modelo terminó su relación con el boxeador Maicelo en medio de escándalos por agresión física. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Samantha Batallanos niega ampay con misterioso galán

La modelo Samantha Batallanos intentó desmentir las imágenes captadas en el escándalo, afirmó que atraviesa una fase en la que prefiere estar soltera por su bienestar emocional. Además, enfatizó que los reporteros de Magaly Medina estaban equivocados y aseguró que no había besado a nadie durante su encuentro con amigos. Sin embargo, las imágenes reveladas en el programa de la ‘Urraca’ revelan algo totalmente diferente.

«Ayer he estado con varios amigos y amigas, gente que me apoya en estos momentos. Y si me han visto besando a alguien, pues no nada, ahora estoy soltera y la verdad es que prefiero priorizar mi estabilidad y salud emocional. En verdad tengo que tomar terapia psicológica y no me hacen muy bien del todo y niego que haya algún ampay. Se han equivocado, chicos», expresó nerviosa.

En otro momento estuvo con Samuel Suárez en su programa «Todo se filtra», en donde el popular ‘Instarándula’ le consultó al respecto. Sin embargo, la modelo lo negó todo asegurando que no veía nada en las imágenes. «La verdad es que yo no he visto ningún beso ahí, veo todo oscuro. ¿Tú has visto un beso? ¿Cuál es el beso?», acotó.

¿Qué mostraron las imágenes?

En las escenas captadas por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’, se observa a la exreina de belleza en un reconocido restaurante de la Costa Verde, acompañada por un grupo de amigos, pero centrando su atención de manera especial en un atractivo caballero. En un momento de la noche, se le ve brindándole un apasionado beso.

Posteriormente, todos deciden trasladarse a un departamento en San Isidro para disfrutar de champagne. En el balcón, Samantha Batallanos realiza un sensual baile para el joven, culminando con un nuevo beso y algunas caricias, que no pasan desapercibidas para los reporteros. Con el ánimo de continuar la celebración, el grupo se dirige a una discoteca, pero la expareja de Maicelo vuelve a salir con el misterioso hombre y regresan al departamento, donde pasan la noche hasta el día siguiente.