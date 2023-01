Compartir Facebook

Giuseppe Horna ex participante de La Voz Perú habló con La Karibeña para comentar un poco sobre su experiencia en su paso por el programa de competencia en donde le dejó un sin sabor pues no fue como lo esperaba.

Como se sabe Giuseppe se destaca en el mundo del arte por su talento innato, ya que desde muy joven se dedica al canto. Fue por ello que cuando apenas tenía 16 años participó en un concurso de canto, sin embargo, no lo eligieron, a pesar esa lamentable experiencia Giuseppe jamás se dejó vencer.

«Tratar de superar una experiencia cuando tenía 16 años, recuerdo que fui al programa y no pase y cuando volví que los 4 coachs voltearan fue algo muy positivo en lo personal», dijo Horna.

Es así que llegó al famoso programa de canto La Voz Perú donde dejó con la boca abierta a los 4 jurados Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Mike Bahía y Guillermo Dávila.

Su paso por la Voz Perú

Sin embargo, no todo es lo que parece ya que Giuseppe recordó que a pesar de haber tenido a Eva Ayllón como coach fueron muy pocas veces las oportunidades en que la vio.

«No recibí asesoramiento, solo me dijo que estaba bien y que no sabía a quién elegir», dijo Giuseppe sobre Eva.

Es así que el talentoso cantante peruano esperó mucho más de uno de los programas de canto más famosos.

«Fui a querer aprender en el equipo que me tocará, pero esperé mucho más como participante, algún consejo de Eva. Sin embargo, no lo logré obtener», señaló.

Por otro lado, recalcó que existía al parecer cierta preferencia porque algunos concursantes ya conocían de tiempo antes a los jurados, por lo que hubiera deseado que cada cantante no tuviera mucha cercanía con el jurado para que así sus decisiones no se vieran influenciadas.

«Es muy difícil que el participante conozca al coach porque se malinterpreta», dijo Giuseppe en comparación de otros programas de canto.

«Lo que me pasó en la Voz Perú me sirve de experiencia para ya no volver», afirmó.

Full proyectos

Por último, Giuseppe se encuentra dándolo todo en cada escenario que pisa pues tiene su público que lo respalda y apoya su talento, por eso este año tiene proyectos en el extranjero.

«Estoy asociado con una productora y en el mes de julio ya tenemos fechas separadas para EE.UU. en mayo nos vamos a Europa con mi orquesta completa«, finalizó Giuseppe Horna.