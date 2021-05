Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Magaly Medina disparó contra Sheyla Rojas, quien mencionó que jamás le daría una entrevista porque no le alcanza el presupuesto debido a que ahora ella cobra más de 60 mil soles por entrevista, al parecer.

La popular ‘Urraca’ le dio toda la razón y es que, según ella, no necesita de un novio narco para pagar los 20 mil dólares que exige Sheyla Rojas con tal de poder darle ‘la exclusiva’.

“Eso es cierto, no nos alcanza el presupuesto. No tengo para pagarle 20 mil dólares, ni 10 mil o 20 mil soles por una entrevista. No tenemos el presupuesto y no voy a salir a a hacer caja a la venida Arequipa, ni tampoco me voy a conseguir un novio narco para pagar el programa, no va con mis principios”, confesó.

“Yo me gano la vida decentemente. Yo no necesito de un ‘fuerte’, de nadie a mi lado para tener la vida que llevo (…) Yo no he sacrificado cosas por un hombre, no ando haciendo las cosas que tú haces, no nos comparemos”, destacó la conductora de televisión.

Mira también: “Peluchín” preocupado con Flavia por sus “arreglitos”: “Ya parece un avatar”

SHEYLA SE BURLA DE MAGALY

Harta de los ataques, la polémica modelo Sheyla Rojas utilizó sus redes sociales para arremeter contra Magaly tildándola de ‘frustrada’.

“Mi pareja es un hombre profesional y trabajador y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es público pero ya estuvo bueno”, dijo al exrubia a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Esa señora y sus insinuaciones despectivas poniéndome a mí como algo que no soy”, dijo Sheyla. “No sé si está frustrada porque su relación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin”, continuó.

Finalmente, se refirió a una eventual entrevista con la periodista de espectáculos. “Ah, y así me quiera entrevistar, jamás aceptaré darle una entrevista, no quiero y tampoco le alcanzaría el presupuesto si eso le da cólera ni modo”, concluyó.

Mira también: Mamá de ‘Uchulú’ se muestra orgullosa de su hijo: “Lo amo como es”