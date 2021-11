“No voy a poder soportarlo”: Alejandra sufre por lesión pero agradece a Said por apoyo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La ‘gringa’ Alejandra Baigorria compartió con sus seguidores una fotografía que preocupó a sus fans tras la lesión sufrida la semana pasada.

A través de Instagram, la chica reality y empresaria de Gamarra hizo una pregunta a Said Palao en las historias: “¿Me amas?”. “Mucho amorcito”, le respondió Said. En esa línea, Alejandra agradeció a su pareja por estar con ella en las buenas y malas.

También puedes ver:Rosángela Espinoza revela que la vetaron de canal 4: “No me importa regresar”

“Gracias mi amor, hoy entre en un estado de mucha angustia y me sentí triste, tú sabes hoy fue un buen día! Siento que esto no voy a poder soportarlo!! Gracias por estar aquí conmigo siempre sobre todo ahora que estoy así!! Sé que es y será difícil para ti también”, se lee en la publicación.

Recordemos que esta lesión sufrida en el talón de Aquiles la marginó de competir contra ‘Esto es guerra Puerto Rico’. En ese momento, la ‘Rubia’ tuvo que ser trasladada de emergencia y someterse a una operación. Ahora solo deberá reposar y dejar que su cuerpo se restablezca solo.

También te puede interesar: Magaly Medina cumple 24 años en la televisión: “Alguna vez juré salir de la televisión”

Said «termina su relación» con Alejandra por ser muy celosa

Alejandra Baigorria al parecer se quedó nuevamente soltera y es que la ‘Rubia de Gamarra’ tuvo una fuerte discusión con su pareja Said Palao pues los supuestos celos de la ‘chica reality’ habrían colmado la paciencia del modelo.

Este nuevo formato del Esto es guerra, ‘La Academia’, mantiene ‘pegado’ a más de un televidente para saber que pasará con sus parejitas favoritas del reality esta vez le tocó vivir un momento bastante incómodo a Said y Ale. «Lo he estado pensando mucho y eres muy celosa y eso de la desconfianza conmigo no es lo correcto. Ya no siento lo mismo», dijo al inicio Said.

Baigorria no aguantó las palabras de Palao por lo que no dudó en responder ‘sin pelos en la lengua’ lo que en verdad sucedía. «Alejandra la loca, celosa de la nada, ¿no será porque tu me das motivos?». Por su parte, el modelo afirmó: «Pero tu exageras todo Ale».

Mira también: «Debe retractarse o lo denunciaré penalmente», dijo Juan Víctor a abogado de Andrea