«No vuelvas a ensuciar mi trayectoria», le dice Magaly a Rosángela

¡La cuadró! Y es que Magaly no se quedó callada y hablo fuerte y claro en su última emisión de su programa para referirse a las recientes declaraciones de la popular ‘Rous’ y haber puesto en tela de juicio la versión de Magaly, por lo que la conductora le respondió con todo.

Pues desde que Magaly se burló de las afirmaciones de Rosángela al decir que trabajaría de la mano con Telemundo, la modelo no habría aguantado que la periodista la deje como mentirosa al demostrar que la casa televisiva no la había visto ni ‘en pelea de perros’.

“No me vuelvas a señalar con el dedo mi programa, no vuelvas a ensuciar mi trayectoria, porque eso es ensuciar una trayectoria y reputación que a muchos no le puede gustar, pero se aguantan pues, porque trayectoria en TV tengo”, comentó en un inicio.

Además, Maga aprovechó para mandarle tremenda indirecta al decirle que ella no está en la televisión por mentirosa pues la respalda su trabajo y la veracidad con la que siempre habla.

Como se recuerda Rosángela publicó diversas fotos en las instalaciones de Telemundo dando a entender que sería la imagen de la reconocida casa televisiva, horas más tarde la conductora la desmintió en su programa con un comunicado emitido por Telemundo donde desconocían a la modelo.

Rosángela Espinoza revela que la vetaron de canal 4: “No me importa regresar”

La modelo Rosángela Espinoza salió al frente a revelar con evidente tristeza que no puede aparecer en ningún programa de América Televisión porque la vetaron de canal 4. Dicha confesión la hizo a través de un live en Instagram.

Como se sabe, tras la salida de Rosángela Espinoza del programa de Pachacamac, la popular ‘Chica selfie’ no dudó en cargar contra la producción e incluso mandó unas chiquitas que no le habrían gustado a Peter Fajardo, productor de Esto es guerra. “Yo estoy en Hollywood y ellos están en Pachacamac«.

la modelo afirmó que el permiso de entrar al canal 4 le fue negado. “La verdad es que yo ya me cansé de ocultar muchas cosas”, dijo Rosángela Espinoza. “(…) me entero que estoy vetada ¡Oh, estoy vetada del canal 4! Así es, mi gente, estoy vetada, no puedo ir a ningún programa de América Televisión”, agregó.