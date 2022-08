Compartir Facebook

Laura Martínez presenció el momento en que un chofer de la ruta Tampico-Altamira (México) aceptó que dos hombres se subieran al bus para recolectar monedas, y en cuanto notó que uno de ellos no llevaba zapatos, decidió deshacerse de los suyos para regalárselos, como contó la pasajera en Facebook.

Aunque muchas personas crean que las buenas acciones están en crisis por todo el mundo, la realidad se aleja bastante de aquella idea.

Muchas veces estas se pueden encontrar en sitios inimaginables, y no precisamente en lugares lejanos, sino que más cerca de lo que se piensa y en actividades muy cotidianas. Así lo ha demostrado el chofer de un bus en Tampico (México) que le regaló sus zapatillas a un hombre que las necesitaba.

Los choferes de buses no tienen la mejor fama en más de un país, ya que es común escuchar a los pasajeros criticando su forma de manejar y que no se detienen cuando un usuario lo solicita, lo cual es entendible porque no se interactúa mucho con ellos, pero un conductor de la unidad número 19 fue reconocido por su nobleza.

Comparten historia en redes sociales

Una pasajera llamada Laura Martínez usó su cuenta de Facebook para compartir el momento que presenció en la ruta Tampico-Altamira.

Según relató, dos hombres se subieron al bus para pedir dinero, no sin antes solicitarle permiso al chofer. El encargado del vehículo accedió a su petición, pero en cuanto notó que uno de ellos andaba sin zapatos decidió deshacerse de sus zapatillas para regalárselas.

El hombre no podía creer lo que estaba haciendo, pero el chofer estaba seguro de su decisión porque sabía que las necesitaba más que él.

Este gesto no pasó desapercibido para Laura, por eso le dedicó un mensaje en Facebook cuando compartió su historia y felicitaron al noble conductor.

