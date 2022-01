¡Noble gesto! Natalie Vértiz dona su cabello por causa social

Compartir Facebook

La esposa de Yaco Eskenazi se sorprendió con la cantidad de personas que acudieron a su salón para donar su cabello como parte de la iniciativa para recolectar cabello y absorber el petróleo en las playa de Ventanilla ala cual se vio afectada por el derrame de petróleo.

Recordemos que varias empresas de peluquería y spa, se han puesto de pie y se han unido a la campaña de recolección de cabello para ayudar a la limpieza del mar, debido a que 1 kilo de cabello puede servir para absorber 8 litros de petróleo.

“Es momento de tomar acción. Los que me siguen saben que tengo el pelo largo hace años y que me lo cuido religiosamente, pero, después de lo ocurrido con nuestras playas, decidí no quedarme con los brazos cruzados y apoyar”, comenzó escribiendo la modelo en su publicación de Instagram.

Por su parte, agradeció el buen corazón de las personas que se pusieron la camiseta para contribuir con su medio ambiente.

«He quedado realmente con el corazón contento viendo cuantas personas se han acercado a donar su cabello sin pensarlo. Creo firmemente que la unión hace la fuerza y enseñamos mucho más con el ejemplo, que con la palabra. Espero que todos podamos hacer algo para ayudar a limpiar nuestras playas”, finalizó.

Como se sabe Natalie no ha sido el único personaje que se ha sumado a este noble gesto sino también Ivana Yturbe quien se cortó gran cantidad de cabello y lo donó a un centro de acopio.

Natalie Vértiz se conmueve por el fallecimiento de su abuelito: “el show debe continuar”

Natalie Vértiz reveló el lamentable fallecimiento de su abuelo por parte de su mamá y aprovechó unos minutos en ‘+ Espectáculos’ para compartir un mensaje de apoyo a su progenitora que, evidentemente, es una de las más afectadas.

“Fuera de estas cosas. Quiero aprovechar este segmento para mandarle un abrazo a mi mami, lamentablemente ayer falleció mi abuelo, el papá de mi mamá. Sé que no es el momento, el show debe continuar, pero quiero mandar un abrazo a mi mami”, dijo notoriamente conmovida.

La también conductora de “Estás en todas” le aseguró a su madre que siempre la acompañará. “Mami sabes cuánto te amo, sabes que siempre vamos a estar juntas en los buenos y malos momentos”, acotó.

Eskenazi, quien también estaba presente en el set de “+Espectáculos”, también envió públicamente un mensaje a su suegra. “Un abrazo suegrita, desde acá te abrazamos. Ya tu papito descansa en paz”, dijo el exchico reality.