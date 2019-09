Nolberto Solano comienza su chamba la próxima semana con la Sub 23

El técnico de la Selección peruana Sub 23, Nolberto Solano, ya elaboró su plan de trabajo con miras a los partidos amistosos ante su similar de Colombia en nuestra capital. “Estamos planificando todo para que las cosas caminen de la mejor manera en la Selección Sub 23. Por lo pronto, luego de su participación con la Sub 15, Carlitos Silvestri se sumará a nuestro comando técnico y también trabajaremos con Adrián Vaccarini. En estos momentos estamos analizando el desempeño de algunos jugadores para estos dos amistosos que jugaremos ante Colombia en octubre próximo”, dijo Solano.

En cuanto a la convocatoria con miras a estos amistosos frente a la selección cafetera, sostuvo que “la idea es realizar un microciclo los días 30 de setiembre, 1° y 2 de octubre para que luego los jugadores jueguen por sus respectivos clubes el 5 y 6 de octubre. Los amistosos ante Colombia se jugarán el 10 y 13 de octubre y, por tanto, los seleccionados no podrán jugar por sus equipos en esas fechas. Trataremos de ser lo más equitativo posible para no perjudicar a ningún equipo con el tema de la convocatoria. Primero queremos esperar la convocatoria de Ricardo (Gareca) para ver si considera a algunos de los chicos que tenemos en mente. ¿Quevedo? Kevin y Marco López se han metido en la órbita de la selección mayor, pero veremos qué sucede en los próximos días. Vamos a esperar”.