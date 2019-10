Nolberto Solano elogió a Gareca dice que “Es más bueno que el pan”

El entrenador de la selección peruana Sub 23, Nolberto Solano, destacó la labor del técnico argentino Ricardo Gareca al frente del cuadro patrio. “Ricardo es más bueno que el pan. Sal y pregúntales a todos los trabajadores aquí. Un tipo que sabe de fútbol, es estratega y es un humano, muy sensible. Es una gran persona y creo que también por eso le va también. Él está contento aquí con nosotros y hay que aprovecharlo al máximo, porque no sabemos qué pasará más adelante”, agregó el asistente técnico del ‘Tigre’.

En cuanto a la convocatoria que la semana pasada hizo de los jugadores que integrarán la selección Sub 23, Solano expresó: “Se ha abierto un poco más el abanico o universo de los chicos al tener tantas apariciones. Además ahora tendremos más tiempo en comparación a los Panamericanos. Al tener estos amistosos previos al Preolímpico y más entrenamientos, podemos abrir el panorama de convocables. Para Lima 2019, por el poco tiempo me incliné por jugar con una base que era la San Martín. Pero ahora ya todo es más abierto”, señaló Solano quien estuvo al frente del primer entrenamiento de la Sub 23 en el club Rinconada del Lago.

La rojiblanca comenzó el operativo Uruguay

Con solo seis jugadores del medio local, la selección peruana arrancó sus entrenamientos, en la Videna, con miras a sus choques amistosos que jugará ante Uruguay. Luego que el técnico Ricardo Gareca les dio la bienvenida, Aldo Corzo, Christofer Gonzales, Patricio Álvarez, Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Armando Alfageme realizaron solo trabajos de gimnasio, tomando en cuenta que muchos de ellos jugaron por sus equipos en el Torneo Clausura de la Liga 1.