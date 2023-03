«Nos hablamos solo por fiestas», Tepha y Melissa Loza nuevamente distanciadas

Compartir Facebook

Tepha y Melissa Loza nuevamente se encuentran distanciadas y es que al parecer las hermanas no habrían mantenido el vínculo familiar como se esperaba.

Como se recuerda ambas chicas realities se habían amistado a nivel nacional pues ambas se encontraban peleadas por lo que en el programa de usted es guerra las hermanas lloraron y se abrazaron por todo el tiempo que se mantuvieron distantes.

Sin embargo, después de ese motivo encuentro todos suponían que su relación iba a mejorar, pero según Tepha sería todo lo contrario ya que nuevamente no hablarían como de costumbre.

“Nos saludamos por fiestas, todo bien, pero ahí quedó. No es como que te pelees con tu amiga y te vuelves a amistar. En este caso es tu hermana”, dijo Tepha.

Además, la menor de las Lozas confesó que Melissa es una mujer bastante reservada que no le gusta exponer su vida privada ni con sus amigos ni con sus familiares y ella respeta mucho la forma de ser de su hermana por lo que no le ha increpado sobre su relación con sus familiares sin embargo sí se mostró afectada por no haber mejorado su vínculo como hermanas.

Con la cabeza un poco cabizbaja Tepha lamento no llevaron la relación de hermanas como todo el mundo ya que en varias ocasiones recalcó que tiene un cariño enorme por su hermana mayor sin embargo sostener la relación de familia es bastante difícil.