Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Jazmín Pinedo utilizó sus redes sociales para contar a sus seguidores que ha tenido el privilegio de conocer la mansión de Jefferson Farfán ubicada en La Molina.

Mediante sus historias de Instagram, la ‘Chinita’ reveló que tuvo una divertida entrevista para su nuevo programa en exclusivo. Recordemos que Farfán y Jazmín Pinedo mantienen una relación amical de años.

También te puede interesar: ‘Chorri’ Palacios avergonzado tras ampay con jovencita: “reconozco mi error”

“Ya estoy por casita y adivinaron. Apropósito del gran día que tenemos mañana con nuestra selección peruana, hoy tuvimos una entrevista exclusiva”, contó en sus estados.

Posteriormente, la conductora de televisión se animó a contar a sus seguidores un poco más de lo que será la entrevista.

“Jefferson Farfán nos abrió las puertas de su casa, hablamos de todos, nos hemos reído, hemos chacoteado durísimo, así que no se la pierdan por +Espectáculos”, agregó.

También te puede interesar: Jonathan Maicelo hace dura queja: “a la selección le mandan en avión, a mí me mandaban en bus”

«Jesús Neyra es mi amigo», Jazmín Pinedo desmiente romance con su ex

La muy querida conductora de Tv Jazmín Pinedo habló sobre su actual situación sentimental pues desde hace años la ‘Chinita’ no ha tenido una relación formal desde que finalizó su romance con el padre de su hija Gino Assereto.

A la modelo se le vinculó con varios personajes de los realitys de competencia como ‘Esto es Guerra’ pero siempre salía a aclarar que son solo amigos y cuando tenga una pareja no tendrá problema en hacerlo público.

Sin embargo lo que ha llamado la atención recientemente es su cercanía nuevamente con Jesús Neyra quien en el pasado fue su ex pareja y compartieron muchos años juntos pero en ese entonces el amor no prosperó. «Jesús es mi amigo y va ser mi amigo siempre, lo que la gente quiera pensar o no, es algo que yo respeto», dijo la ‘Chinita’.

Asimismo, la conductora reveló que hace ya casi 10 años que su relación terminó y si se siguen viendo es porque comparten el mismo círculo de amigos y a pesar de haber estado separados tanto tiempo hay respeto por parte de los dos que siempre ha mantenido su amistad a pesar del tiempo.

Por su parte Gino no ha dado indicios de querer rehacer su vida amorosa, solo está dedicado a su trabajo y a la crianza de su pequeña hija.

Ambos padres de familia han demostrado que ha pesar de no tener un vínculo amoroso que los una pueden ser grandes padres que se comunican y entienden por el bien de la menor quien disfruta de ver a sus padres tener una excelente relación.

Mira también: «Vamos suegrita», Sheyla se luce compartiendo con su suegra

Más noticias de La Karibeña