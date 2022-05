«Nos volvimos a ver», Melissa rompe su silencio en entrevista con Ethel Pozo

Compartir Facebook

La ex conductora de ‘América Hoy’ rompió su silencio una vez más y como era de esperarse acudió a sus ex compañeras de trabajo para contar con más detalle su situación actual con el jugador Rodrigo Cuba.

‘América Hoy’ fue el escenario que la modelo eligió para referirse al nuevo pedido de conciliación que le ha entablado a Rodrigo Cuba y Ethel Pozo fue la encargada de dar a conocer la versión de su ex compañera de trabajo.

Ethel Pozo usó su cuenta oficial de Instagram para hacer pública su próxima entrevista para el programa de América Hoy, esto en vista de que su ex esposo también salió a declarar en el programa de Magaly Tv La Firme.

«Luego de 8 meses en otra casa en una situación que jamás imaginamos, nos volvimos a ver», dijo Ethel junto a una foto con Melissa Paredes.

Se sabe hasta el momento que Melissa se ha referido a Rodrigo Cuba y a todas las críticas que viene recibiendo en estas últimas semanas a tal punto de estallar en llanto.

Ethel no ha dado más detalles de lo que ha hablado con Melissa pues recién se verá este lunes.

«No pagaba ni su celular», Rodrigo Cuba hace revelación sobre Melissa Paredes

Se prendió todo. Y es que el jugador Rodrigo Cuba rompió de una vez por todas su silencio y habló detalles de lo que fue su relación con Melissa Paredes para un programa de espectáculo.

Tras solicitar un nuevo acuerdo de conciliación Melissa Paredes nuevamente está dando de qué hablar pues ahora la ex conductora desea pasar más días con su hija lo que perjudicaría a Rodrigo pues los fines de semana no puede estar con su hija por motivos de entrenamiento en su club deportivo Sport Boys.

La modelo acaparó la atención en programas de espectáculo revelando detalle del acuerdo que había establecido con Rodrigo, esto enojó al jugador pues esos detalles debieron quedar en estricto privado por el bien de su menor hija.

Es así que Cuba no se quedó atrás y declaró para el programa de Magaly Medina donde señaló que Melissa no pagaba todos los gastos de la casa.

«Yo me encargaba de la empleada, la casa… ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono de celular, no pagaba su seguro de salud, no pagaba los seguros del carro, no pagaba el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina sí», dijo.