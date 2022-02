Novia de Guty Carrera, Brenda Zambrano, ninguna a EEG: “¿Qué voy a hacer en Esto es Guerra Perú?”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Brenda Zambrano sorprendió a todos al asegurar que no le interesa hacer escándalos para que la llamen de EEG, tras arremeter contra Melissa Loza.

Guty Carrera es uno de las “bombas” que presentó EEG 10 años en su último programa y el reencuentro con su ex, Melissa Loza, capturó todas las miradas. La que no dejó pasar desapercibido el tema, es la actual pareja de Guty, Brenda Zambrano.

La joven despotricó contra Melissa tildándola de “vieja”, y hasta le pidió que se “jubile” de los ‘realitys’. Esto le valió varias críticas, asegurando que quiere figurar en la prensa peruana para que EEG la tenga en su radar y la convoque en alguna próxima temporada.

Sin embargo, Brenda Zambrano asegura que no le interesa armar escándalos y lo que dice es solo su opinión. Por lo que quiso aclarar el tema y dejar en claro que ella no tiene intenciones de entrar a EEG, y hasta ninguneo el programa.

“Soy una mujer sin pelos en la lengua, me vale madre estar en escándalos y este no será ni el primero ni el último, y esto no quiere decir que me inviten a Esto es guerra Perú. ¡Por Dios! ¿Qué voy a hacer en Esto es guerra Perú? No, tampoco me llegarían al precio”, señaló.

Mire también: Sergio Peña deja tierno mensaje sobre Valery Revello: “Estoy orgullosa de la madre de mi hija”

No se guardó nada, Brenda Zambrano novia del modelo Guty Carrera le mandó su ‘chiquita’ a Melissa Loza tras su ingreso a Esto es Guerra, pues Guty también fue el nuevo jale del programa de competencia.

Al parecer los celos se habrían apoderado de Brenda y no dudó en arremeter contra Melissa quien a pesar de su edad ha demostrado ser una gran competidora que aún tiene mucho que dar.

“Lo que se entera uno, la viejita ex de mi novio bien ubicada me tiene, supéralo señora, póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás”, dijo la novia de Guty Carrera.

Además: Ale Venturo lanza misil a Melissa Paredes: “Si florece cuando lo dejas, tú eras su plaga”