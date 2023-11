¡Nuestra reina! Janick Maceta regresa al Miss Universo como jurado en «Voice for Change» y evaluará a Camila Escribens

¡Atención a todos los seguidores de certámenes de belleza y sobre todo de Janick Maceta! La guapísima modelo peruana, que conquistó nuestros corazones en el Miss Universo 2020 nos sorprende con un emocionante regreso al Miss Universo. Pero esta vez, no como competidora, sino como parte del jurado de un evento especial. ¿Quieres saber más? ¡Vamos allá!

Janick Maceta será parte del Miss Universo 2023

Janick Maceta, la reina que nos dejó boquiabiertos en el Miss Universo 2020, está de vuelta en la acción, ¡y lo está haciendo a lo grande! En esta ocasión, no la veremos desfilando en traje de baño o de gala, sino tomando decisiones importantes como parte del jurado en un evento especial llamado «Voice for Change» en el Miss Universo 2023.

«Voice for Change» suena interesante, ¿no? Pero, ¿en qué consiste esto? No se preocupen, aquí les explicamos todo de manera sencilla.

Todas las chicas que compiten por la corona del Miss Universo 2023 se han lanzado a la piscina de las causas sociales. En un video, cada una cuenta una causa social que les toca el corazón. Cuando llegue la gran final, se anunciarán 10 finalistas de plata, pero solo 3 se llevarán el oro. ¿Y qué ganarán? Nada menos que 12,000 dólares para hacer campañas que ayuden a resolver el problema que eligieron. ¡Imagínense el bien que podrán hacer!

La emoción no para ahí. Janick Maceta no está sola en esto, amigos. Un equipo de expertos y líderes con ganas de cambiar el mundo está con ella. Entre ellos, destacan nombres como Andrea Meza, la Miss Universo 2020. Todos tienen sus historias personales y están decididos a hacer del mundo un lugar mejor.

Janick Maceta, se mostró emocionada y agradecida por ser parte. Por eso, compartió la noticia en sus redes sociales, agradeciendo la oportunidad de unirse a esta causa: «Es un honor formar parte del Comité de Selección. Gracias por esta oportunidad».

¿Cuál es la causa social de Camila Escribens?

Pero eso no es todo, la cereza en el pastel es Camila Escribens, la representante de Perú en el certamen de este año. Ella también está en «Voice for Change» y tiene una causa muy noble. Quiere asegurarse de que los niños más necesitados tengan acceso a la comida y puedan jugar deportes. Su historia personal, llena de lucha contra enfermedades raras, inspira a cualquiera.

Para ello, le contó al jurado su historia de vida y su trabajo en la ONG AMA:

«Yo crecí jugando todos los deportes que puedan imaginar, especialmente salto de altura. Encontré mi súper poder y me esforcé para ir a las campeonatos nacionales, gané el segundo lugar a los 14 años. Quería representar al Perú en los Juegos Olímpicos. Nada se interponía en mi camino hasta que los doctores me diagnosticaron tres malformaciones arteriovenosas cerebrales (MAV) y una enfermedad rara llamada Factor VII, que me llevó a estar en hospitales por 11 años», contó Escribens en el video que envió al Miss Universo.

«Enfrenté la muerte por muchos años, pero dije: ‘No me iré de aquí porque mi trabajo no ha terminado’ (…) Quiero usar mi voz para darle a los jóvenes la oportunidad de cumplir sus sueños, los mismos que yo tuve cuando era niña», continuó Escribens en su video.

Y para marcar en el calendario: el Miss Universo 2023 se celebrará el 18 de noviembre en El Salvador. Será una noche llena de glamour, con desfiles en traje de baño, de gala, y muchas conversaciones intensas con los jueces. Y lo mejor, Janick Maceta será parte del jurado en «Voice for Change». ¡Un honor merecido para nuestra reina!

Janick Maceta ha demostrado que su belleza va más allá de la superficie. Ahora es una voz importante en el Miss Universo 2023 y estamos seguros de que su elección será acertada. ¡Prepárense para vivir un evento lleno de emoción y propósito! ¡No se lo pueden perder!