¡Nueva cepa del virus ya llegó al Perú!

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Perú reportó el primer caso de la variante del coronavirus hallada inicialmente en Europa, específicamente en Reino Unido, que, si bien no es más letal, sí tiene mayor capacidad de contagio.

ANUNCIO OFICIAL

La información la dio a conocer la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, al indicar que se trata de una ciudadana peruana que vive en Lima y que estuvo en días previos a la Navidad en una reunión familiar. “En nuestro país ya tenemos la nueva variante que está circulando en Europa. Se trata de una señora que tuvo sintomatologías, y como parte de la vigilancia epidemiológica, se hizo el secuenciamiento de su muestra y se encontró que tiene la mutación que está circulando en Europa”, afirmó.

Además te puede interesar: ¿Habrá nuevo cierre de fronteras total tras la llegada de la nueva cepa?

TOMAR MEDIDAS

Informó que ya se está haciendo el estudio de todas las personas que estuvieron en la misma reunión, y “estamos teniendo también algunos casos positivos”. Ante esta situación, la titular de Salud pidió a la población peruana mantener las medidas para prevenir el contagio del Covid-19, porque “no hay pastillas mágicas ni automedicación”.

USAR MASCARILLAS

“Lo más importante es evitar contagiarnos y por eso debemos usar correctamente la mascarilla. Igualmente, si tocamos objetos y no limpiamos nuestras manos, estaremos corriendo riesgos. Y si salimos innecesariamente de casa, en lugares con mucha gente y por mucho tiempo, estaremos exponiéndonos al riesgo”, refirió. Mazzetti advirtió que en los últimos diez días el Perú ha tenido un incremento de casos de mortalidad “lento pero progresivo”, que aún no se compara con la curva que se tuvo en la primera parte de la pandemia.

CUÍDENSE TODOS

“Por eso tenemos que extremar medidas, nuestro comportamiento es lo más importante. Esta es una amenaza que debemos tomar en serio. Debemos cuidarnos más que en cualquier otro momento para tratar de que se mantengan las cifras, pues hoy todavía tenemos (el sistema de salud) capacidad de respuesta”.

¿CERRAR FRONTERAS?

Consultada sobre la posibilidad de cerrar las fronteras tras encontrarse el primer caso de la variante del Reino Unido en Perú, Mazzetti recordó que desde el 4 de enero, todas las personas que arriben al Perú, tanto peruanos como extranjeros, deberán realizar una cuarentena obligatoria de 14 días.

Entérate de más: Casi 100 muertos por el virus fueron reportados en las últimas 24 horas

NO AFECTA VACUNA

S La nueva variante del Covid-19 hallada en el Reino Unido y que ya se encuentra en el Perú no afecta el trabajo realizado con pruebas moleculares y es susceptible también a las vacunas que se desarrollan actualmente en el mundo, aseguró. “La presencia de la mutación no afecta las vacunas que están en desarrollo en este momento y no afectan tampoco las pruebas moleculares”, señaló en conferencia de prensa desde la sede central del Ministerio de Salud.

ES MÁS CONTAGIOSA

La nueva variante del coronavirus hallada en el Reino Unido y que ya se encuentra en el Perú tiene una capacidad de contagio del 40 al 70 por ciento mayor en relación al virus que ya circulaba en el país.

UNO INFECTA A SIETE

Así lo advirtió el viceministro de Salud, Luis Suárez Ognio, quien acompañó a la ministra Pilar Mazzetti en la conferencia de prensa en la que se anunció que el Perú ha reportado el primer caso de dicha variante del coronavirus. “Lo que se encontró es que esta variante incrementa entre un 40 y 70% el contagio. O sea, si ya el SARS-COV 2 es sumamente contagioso, ahora esta variante puede hacer que los contagios se den mucho más rápido y a una mayor cantidad de personas. Si uno contagiaba a 2 o 3 personas, ahora será a 5, 6 o 7 personas”, añadió.

Mira además: SMP: Colegio brindaba clases presenciales pese a prohibición

CUARENTENA EN VEREMOS

La ministra Mazzetti afirmó que los siguientes días “nos irán indicando” la necesidad de volver a un confinamiento. Tenemos que mantenernos alertas para ver qué medidas vamos tomando. En este momento, el incremento de positividad es real, pero todavía nos permite tener capacidad de reacción. El hecho de regresar a una cuarentena o retroceder a la primera etapa de la reactivación económica, no se está considerando. Lo que pueda suceder más adelante va a depender un poquito de cómo nos comportemos todos nosotros”, agregó.

el dato

Suárez explico que en todas las epidemias los virus sufren mutaciones. “La mayor parte de las mutaciones no tiene mayor importancia y solo son cambios en las características. Pero, esta variante británica se transmite con facilidad entre las personas”.