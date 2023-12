«Nunca pensé que me pasaría, pero me tocó»: Yarita Lizeth confiesa que sufrió de depresión

Yarita Lizeth es una artista del huayno sureño que ha ganado gran fama en los últimos años. La cantante peruana conquistó el corazón de miles de peruanos, quienes siguen cada paso de su carrera musical. La ‘Chinita del Amor’ confesó hace poco que sufrió de depresión y cuenta cómo lo fue superando.

Te puede interesar leer: «Pagan a personas para desprestigiar»: Sergio George piensa que el lío con Farik Grippa fue manipulado

Sufrió de depresión

La querida Yarita Lizeth es una intérprete conocida por temas como ‘Corta Venas’, ‘No Vas a Cambiar’, ‘Mis Cuernos’, entre otros más. El último fin de semana, la cantante estuvo en el programa de La Chola Chabuca donde decidió contar por un momento muy personal que pasó en su vida.

En el programa, La Chola Chabuca le comenta a la cantante sobre lo sucedido con la cantante Amy Gutiérrez: «Mi amiga Amy Gutiérrez salió un poquito triste llorando y hablando un poco sobre su depresión. Es algo que a ti también te ha tocado, cuéntanos de eso».

La ‘Chinita del Amor’ decidió contara lo que pasó en un momento de su vida: «Bueno, sí me pasó la verdad. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Siempre me creí tan fuerte, una chica bien fuerte, pero me tocó. Yo no sabía que estaba o que era depresión».

«Mis amigos me dieron muchas palabras y me hicieron ver que soy una persona muy valiente y dije ‘Sí, tienen razón, eso me estaba olvidando'», agrega Yarita Lizeth y afirma que tuvo el apoyo de profesionales como el doctor Fong y de su familia.

Finalmente, el presentador comenta que es muy importante contar la ayuda de un profesional de la salud mental y agrega que no se debe temer a ello. Yarita Lizeth afirmó estar de acuerdo con La Chola Chabuca y luego, cantó su repertorio en el programa de televisión.

Te puede interesar leer: ¡Los dejó mudos! Joven sorprende a usuarios al cantar ‘Serpiente’ de Armonía 10: «Muy buena voz» [VIDEO]

La carrera musical de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: ‘Corta Venas’, ‘No Vas a Cambiar’, ‘Mis Cuernos’, ‘Solo Tú’, ‘Amor No Correspondido’, ‘Amigo’, ‘Nunca me Dejes Cholito’, entre otros más.

La ‘Chinita del Amor’ saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país.

Entre su música, presentaciones y giras internacionales, Yarita Lizeth supo invertir sus ganancias en otros emprendimientos. La cantante es un próspera empresaria, recién casada, que sigue avanzando en su carrera musical y todos los aspectos de su vida.