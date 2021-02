“Nunca regreses con el ex”: Angie Arizaga aprendió la lección y ahora da consejos

Compartir Facebook

La competidora de Esto es guerra Angie Arizaga afirma que está feliz al lado de Jota Benz y no recuerda para nada su pasado; incluso se animó a dar algunos consejitos.

Un reportero de ‘América Hoy’ le preguntó si era cierto el dicho: “Donde hubo fuego, cenizas quedan”. Ante eso la ‘Negrita’ no dudó en responder de forma contundente: “Perdón hijito, pero donde hubo fuego cenizas quedan y se las llevó el viento también.

Además, aprovechó las cámaras para dejar en claro que la vida le ha enseñado que es un error regresar con una expareja y aconsejó a sus seguidores que no lo hagan.

“¿Has visto cómo lo tengo (a Jota)? ¿Para qué pensar en el pasado? Un consejo, si algo he aprendido es que nunca regreses con el ex”, señaló la modelo, dejando en claro que se mantiene una relación linda con Jota y es lo único que le importa.

“Yo no creo en eso, yo sí cuando cierro capítulo no pasa nada más adelante. Donde hubo fuego no necesariamente quedan cenizas”, agregó.

