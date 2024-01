«Nunca se cierra la posibilidad»: La actriz Karime Scander sorprendió al revelar que podría postular al Miss Perú

Karime Scander se destacó como una de las actrices que causó mayor impacto en la audiencia durante el año 2023. Su habilidad frente a las cámaras la catapultó como la favorita de muchos seguidores de ‘Al fondo hay sitio’, siendo ampliamente reconocida en las redes sociales. Ante ello, la popular ‘Alessia’ brindó más detalles acerca de sus planes a futuros como actriz y en nuevos territorios. Descubre más detalles en la siguiente nota.

Karime Scander habló sobre el Miss Perú

La querida actriz Karime Scander dejó abierta la posibilidad de participar en el certamen de Miss Perú en el futuro, pero optó por no especificar una fecha, ya que actualmente está concentrada en su carrera como actriz. Sin embargo, no se ha cerrado a las posibilidades, pues también es un ámbito que le interesa.

«En estos momentos no podría decirte, pero uno nunca se cierra a las posibilidades. Ahora estoy tan enfocada en la actuación que tener otro proyecto de tal magnitud como el Miss Perú sería dejar esto de la actuación de lado para enfocarme en hacer bien las cosas. Entonces, hacerlo en estos momentos no quiero», dijo la talentosa actriz a un medio local.

¿Se irá al extranjero?

Por otro lado, Karime Scander expresó su deseo de continuar avanzando en su carrera profesional y, eventualmente, consideraría la posibilidad de trasladarse al extranjero en busca de nuevas oportunidades profesionales. Ell se encuentra enfocada totalmente en su carrera de actriz, pues planea ampliar sus horizontes este nuevo año.

«Me gustaría en algún momento internacionalizarme. Ahorita estoy con este proyecto (AFHS), pero más adelante veré lo que se me presente, pero claro que me gustaría probar», acotó la actriz. “Por ahora mi meta está más en la actuación, quiero seguir creciendo como actriz y en un futuro sí me gustaría llevar alguna especialidad tal vez como producción para poder combinar con mi carrera de comunicaciones. Pero lo veo como algo más de a largo plazo porque ahora sí estoy enfocada en la actuación”, comentó para un medio local.