«Nunca te dejaré de lado», Juan Víctor se reencontró con su hija

La ex pareja y padre de la menor hija de Andrea San Martín compartió emotivas fotos en sus redes sociales evidenciando la alegría que desbordaba por haber visto una vez más a su pequeña en compañía de su hijo mayor y de su hermana.

Como se recuerda Andrea San Martín y Juan Víctor aún se encuentran en una batalla legal por la pequeña a quien la ‘ojiverde’ no deja salir de su casa y solo le permite a Juan Víctor visitas internas más no externas lo que fastidiaría al padre de la niña pues antes la relación no era así.

En su cuenta oficial de Instagram Sánchez publicó diversas fotos donde se puede apreciar la alegría de su hija al volver a ver y abrazar a su hermano mayor a quien extrañaba mucho.

«Nunca te dejaré de lado, por más que quieran alejarnos», fueron las palabras de Juan Víctor.

Además, se pudo ver como la tía de la pequeña Lara le tajo regalos para poder robarle muchas más sonrisas.

Por su parte Juan Víctor junto a los demás miembros de su familia aprovecharon el poco tiempo juntos para jugar con juegos de mesa.

«Vengativa y manipuladora», le dice Juan Víctor a Andrea San Martín

Una guerra de no terminar y es que esta vez la ex pareja de Andrea San Martín y padre de su hija menor compartió un fuerte mensaje en defensa de su hija a quien aun no puede llevar a su casa o de viaje por las restricciones de la ‘Ojiverde’.

Todo se dio porque Juan Víctor se encuentra de vacaciones disfrutando con su hijo mayor y su novia a lo que diversos cibernautas le dijeron que sería mucho mejor pasarla con su hija también por lo que Sánchez no dudo en responder.

«Lógicamente me encantaría que mi hija comparta con nosotros aquí, pero trofeos… son trofeos? no…», inició diciendo Juan bastante enojado e impotente por la situación.

Además, aprovechó para mandar su ‘chiquita’ a Andrea pues la ‘Ojiverde’ hasta el momento no le permite llevarse a la pequeña fuera de casa.

«Hay gente vengativa, manipuladora y rodeada por un ambiente tan tóxico», dijo Juan Víctor lanzando un fuerte dardo a su ex pareja.