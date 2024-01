¿Nunca terminaron? Después de ver al «Gato Cuba», Melissa Paredes pasó la noche con el «Activador» en su depa [VIDEO]

Melissa Paredes y Anthony Aranda tomaron por sorpresa al público al comunicar su separación hace algunos días. Como recordarán, la pareja publicó un mensaje en plataformas de redes sociales confirmando su decisión de separarse. Sin embargo, ambos fueron captados pasando la noche juntos en el departamento de la actriz. Ante ello, las imágenes reveladas por «Amor y Fuego» prendieron las alarmas sobre una posible reconciliación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Lo felicité”: Macarena Vélez reveló que conversó con su expareja Said Palao sobre su compromiso

Melissa Paredes y ‘Activador’ pasan la noche juntos

El programa «Amor y Fuego» reveló imágenes que ha dejado sorprendidos a los internautas en redes sociales. Luego de la anunciada separación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, parece ser que su romance no ha llegado a su fin. Y es que la pareja pasó la noche juntos en el departamento de la actriz. Fueron las cámaras de ‘Peluchín’ las que captaron a ambos ingresando juntos al lugar luego de que Melissa Paredes dejara a su hija al cuidado de su padre.

En cierto instante, se puede apreciar cómo Melissa Paredes confía el cuidado de su hija a su padre, conocido como el ‘Gato’ Cuba, antes de dirigirse a su departamento en compañía de Anthony Aranda. Además, esto significaría que ambos habrían retomado su relación. No obstante, ellos no han dado declaraciones al respecto. Como se sabe, se especuló sobre un posible ampay que terminó con el fin de su noviazgo. No obstante, todo ello se sabría el 29 de enero en el primer programa de Magaly Medina.

También te puede interesar leer: “Lo felicité”: Macarena Vélez reveló que conversó con su expareja Said Palao sobre su compromiso

Continúan trabajando juntos

Melissa Paredes enfatizó que mantiene una buena relación con Anthony Aranda, destacando que si su romance hubiera terminado debido a la intervención de una tercera persona, no continuarían trabajando juntos en su escuela de baile UMove Dance Studio. No obstante, la historia cambiaría con las imágenes reveladas por «Amor y Fuego».

Asimismo, la actriz ya había expresado su cansancio ante las ‘especulaciones infundadas’ que surgieron desde que hizo público su comunicado anunciando la finalización de su relación, la cual incluía una propuesta de matrimonio en Disney el año pasado. “Ustedes, con tal de vender titulares, hablan cualquier cosa. Se pasan, dan vergüenza. Si hubiéramos terminado por algo malo, no seguiríamos trabajando juntos ni nos llevaríamos bien”, expresó la actriz Melissa Paredes.