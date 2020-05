OBESIDAD Y TRABAJO

Compartir Facebook

Dr. Cesar Olaya.

Médico Endocrinólogo.

CMP: 26120 RNE: 17789

Hace unos días, el Ministerio de Salud publicó la resolución ministerial 239-2020 del 28 de abril donde indica que, entre varias enfermedades, quienes padecen de obesidad con IMC con más de 30, no podrán reincorporarse al trabajo. Pero con agrado, el día 7 de mayo salió la resolución 265-2020 en la que modifica a obesidad mórbida (IMC más de 40) a los pacientes que no pueden reintegrarse al trabajo. Además de obesidad mórbida, también mayores de 60 años, con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, asma, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor.

A muchos, incluyéndome, nos llamó mucho la atención querer impedir reintegrarse al trabajo a pacientes con IMC de 30 o más, ya que esto sería un gran problema para los trabajadores con exceso de peso. Felizmente se ha corregido, y ahora solo serán los pacientes con obesidad mórbida. Es frecuente que vengan pacientes a la consulta, y luego de tallarlos y pesarlos me preguntan: ¿doctor, tengo sobrepeso u obesidad?

A PESARSE

Primero, la OMS define a la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. A veces es muy sencillo, no haría falta pesarlos ni tallarlos para dar una respuesta. Pero como profesional, sugiero un ejercicio práctico para que usted se diagnostique. Es sencillo, debe tener tallímetro, balanza, calculadora, lápiz y papel. Si no tiene tallímetro, párese de espaldas contra la pared, sin zapatos y que alguien coloque una marca en la pared a la altura de su cabeza, luego, con una regla o centímetro mida desde el piso hasta la marca.

Cuando tenga su peso y talla exactas, debe hacer una operación matemática para encontrar su Índice de Masa Corporal (IMC), y la formula es IMC= peso/ talla x talla, donde el peso es en kilos y la talla en metros. Les doy un ejemplo, si mide 1.61 metros, y peso 92 kilos, la fórmula seria así: IMC= 92/1.61 x 1.61 y esto es 92/2.59, es decir: 35.5 Kg/m2.

Ahora completo la definición, el sobrepeso u obesidad se divide según el IMC, es decir:

IMC normal: de 20 a 24.9 Kg/m2.

IMC sobrepeso: de 25 a 29.9 Kg/m2.

IMC obesidad I grado: de 30 a 34.9 Kg/m2.

IMC obesidad II grado: de 35 a 35.9 Kg/m2.

IMC obesidad III grado (obesidad mórbida): igual o mayor a 40 Kg/m2.

Es común recibir pacientes discriminados por su peso (obesidad), en algunos por temas estéticos para las empresas, y en otros por temas de salud como las minas. Hace unos días, se hizo pública una resolución del Minsa donde señala que los pacientes con IMC más de 30 no podrían reintegrarse a sus trabajos por los riesgos de Covid-19, y esto trajo una gran alarma entre los trabajadores. En el Perú, según publicación de INEI de hace 1 año, la obesidad en nuestro país es de 22.7 % en el Perú (hombres 19.3% y mujeres 26%) que comparado con el 2016, fue 18.3%, es decir aumentó 4.4% en 2 años.

¿Se imaginan que los pacientes con obesidad I o más no se puedan reintegrar a laborar? Ya habíamos recibido muchas solicitudes de ayuda profesional, sin embargo, es algo que venimos luchando hace 14 años, con mejorar la salud en nuestro país en el tema del exceso de peso, la obesidad no solo es riesgosa por el tema del Covid-19, también tiene más riesgo de diabetes, hipertensión, artrosis, hígado graso, problemas respiratorios, cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc., es más que un tema estético, es salud.

Mi opinión es que tampoco deberían restringir el regreso al trabajo a los pacientes con obesidad mórbida ni diabéticos, se les debe instruir a cuidarse más, es decir, ir a trabajar con doble protección de ser posible, quizá con mascarillas N95, o con esas máscaras de plástico que cubren todo el rostro (porta caretas) o según su trabajo, mayores coberturas.

Ahora, ¿ya calculó su IMC?, y se preguntará que hacer si tiene obesidad. Llevamos 56 días de cuarentena”, como hemos dicho ya, la ansiedad por la incertidumbre del futuro, los problemas económicos cada vez más difíciles de llevar y el sedentarismo está haciendo que las personas suban más de peso. Los animo a tomar conciencia, luego una decisión firme de hacer cambios para el bien de cada uno, si tienes sobrepeso u obesidad toma conciencia y haz los cambios necesarios. Come mejor, muévete más.

Dios les bendiga.

EL DATO

