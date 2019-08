Juan Carlos Oblitas: “Paolo cometió un error al pedir su exclusión de la selección”

La no convocatoria de Paolo Guerrero para los amistosos de septiembre, frente a Ecuador y Brasil, sigue siendo motivo de polémica. Esta vez Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, quien, cuestionó la decisión de Ricardo Gareca de acceder al pedido del delantero de no ser convocado para jugar en su club Internacional, los partidos por la Copa Brasil.

“Lo sucedido con Paolo (Guerrero) no creo que sea una falta grave, pero sí me parece que es un error del jugador. El Inter lo manejó de tal manera que Paolo ha sentido que esta es la decisión correcta que tuvo que tomar y a nosotros nos parece lo contrario. De acá en más, el cuerpo técnico tiene toda la facultad para llamar o desconvocar a un jugador”, señaló Oblitas.

“No es una indisciplina, es un error. Cuando tomas una decisión como esta, hay que esperar un tiempo para ver si fue la decisión correcta o no. De eso se va a dar cuenta Paolo más adelante. Guerrero estaba llamado varios días antes del anuncio”, agregó.

Y para poner más aderezo a sus declaraciones, Oblitas contó una infidencia. “Gareca tenía la lista, en la que estaba Paolo, pero me llamó 20 minutos antes de la conferencia para explicarme (que no estaría convocado)”, indicó Oblitas.

Luego, el director deportivo de la FPF comentó que “esta figura no se puede tomar como una indisciplina pero sí creo que el jugador cometió un error y llegado el momento veremos qué sucede. Y es que cuando tomas una decisión como esta, hay que esperar un tiempo para ver si fue la decisión correcta o no. Pero, de eso se va a dar cuenta Paolo más adelante”.

RECOMENDACIÓN A KEVIN QUEVEDO

Sobre la situación de Kevin Quevedo y Alianza Lima, el directivo de la FPF puntualizó que “en los últimos años se han dado casos de chicos que quieren irse y pensar en lo inmediato, pero les ha ido mal; tienen que dar todo en su club. Él va a seguir teniendo las mismas oportunidades de ir al exterior porque es llamado a la selección, tiene todo por crecer. Ojo, tiene mucho por crecer. Si no arregla esa situación no va a estar tranquilo”.

Además Oblitas, le mandó un mensaje de humildad a Kevin Quevedo tras sus tres goles, y uno de chalaca, ante Cantolao.“Pero es un partido, su cabecita no va estar bien. El jugador de fútbol tiene que estar bien de la cabeza (pensando en los cotejos de la selección)”, comentó.

PODRÍA POSTULAR A LA FPF

Asimismo, Juan Carlos Oblitas, no descartó postular a la presidencia de la FPF. “Tengo mucha gente que me ha propuesto comandar una lista para las elecciones de la FPF. Sin embargo, a todos les he estado diciendo desde que estaba Edwin Oviedo que en las siguientes votaciones debe haber una lista única. La lista debe ser de consenso y con gente que realmente quiera cambiar esto; si no, sería luchar contra lo mismo y contra la corriente. No nos engañemos más”, dijo.

Finalmente Oblitas, confirmó que los rivales que tendrá nuestra selección en noviembre. “Los amistosos de Noviembre serán contra Colombia en Estados Unidos, posiblemente en Miami, y contra Chile en Lima”, manifestó Oblitas.