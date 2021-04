Ofrecen trabajo a vagabundo y este lo rechaza porque no le place trabajar

Compartir Facebook

Un mendigo que se dedica pedir dinero a la gente en la calle, le ofrecieron un trabajo para que limpie un terreno, pero el hombre lo rechazó.

Un gracioso momento sucedió en México, pues resulta que una persona le ofreció “chamba” a un mendigo, pero este no quiso. Pues al parecer, no le gustaría trabajar.

El vagabundo que siempre suele pedir dinero, le ofrecieron un trabajo como limpiador de terrenos, a lo que él contestó:

“No, pues chambear no, no me place”

Su respuesta que fue grabada por un chofer cuando el mendigo se acercó a su auto para pedirle ayuda económica, argumentando que no había comido.

También se le escucha decir al mendigo: “No, no puedo carnal, yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo”. A lo que el conductor le preguntó: ¿Y pa’ chambear?, en consecuencia, la respuesta fue inesperada.

A lo que el mendigo habló: “No, pues chambear no, no me place” Este video fue viralizado en las redes sociales.

