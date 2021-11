Olga Zumarán decide extraerse el útero para librarse del cáncer

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La muy querida y recordada Olga Zumarán decidió iniciar su tratamiento del cuello uterino tras vencer al cáncer que venía amenazando su salud física y mental pues, el cáncer es una enfermedad difícil de superar.

La guapa y talentosa Olga se sometió a una histerectomía, un procedimiento quirúrgico donde se le retiró el útero, por lo que el carcinoma encontrado en esa zona de esta manera su vida no se pondría en riesgo.

«A ella se le ha retirado todo el útero, incluido el cuello uterino donde estaba la lesión que era microscópica. Al realizarle la histerectomía solo va a requerir como tratamiento esta cirugía, es decir, no va a requerir radioterapia ni quimioterapia ni otros tratamientos oncológicos” señaló el Dr. Manuel Fernández, gerente Quirúrgico del Hospital Edgardo Rebagliati.

Además la actriz confirmó que su operación fue hace ya dos semanas atrás y actualmente se encuentra bastante recuperada y aliviada porque el cáncer no está más en su cuaerpo.

«Me sacaron los ovarios, las trompas de Falopio y el útero, los médicos me dicen que tengo muy buen pronóstico, porque agarraron la enfermedad al principio, en la primera instancia y me dijeron que eso era por la prevención, el trabajo de prevención que he hecho todos los años con mis controles, mis chequeos. Eso ha sido básico para salir de este cáncer que me estaba agobiando y me tenía preocupada», dijo la exmodelo feliz.

Por el momento la recordada actriz de ‘Al Fondo hay Sitio’ no tiene proyectos pero es un hecho que Olga volverá a la actuación más pronto que nunca.

Olga Zumarán tras fuerte confesión: “He decidido ser una embajadora de la prevención de esta enfermedad”

Luego de declarar que fue diagnosticada con cáncer al cuello uterino, la actriz pidió a todos las mujeres que se realicen un chequeo al ginecólogo.

“He decidido ser una embajadora de la prevención de esta enfermedad. Con este ejemplo de valentía, espero ayudar a muchas peruanas que también están viviendo una situación similar y así crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad”, comentó.

Mira también: Giuliana cuadra a la ‘Urraca’ tras ataques a su hija: “Si no pone un pare, me conocerá bien”

Además agregó que hay días en los que no se siente bien, pero recuerda que cuenta con las personas que más aprecia: “Hay días que tengo mis bajones, pero gracias a Dios cuento con mi familia y mis amigas. Cuando toqué la puerta del hospital Rebagliati, me la abrieron con todo el corazón y me brindaron la seguridad que me necesitaba. Me explicaron que felizmente estaba en etapa inicial y que recibiré tratamiento quirúrgico”, expresó lga Zumarán.