Olga Zumarán tras fuerte confesión: “He decidido ser una embajadora de la prevención de esta enfermedad”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Luego de declarar que fue diagnosticada con cáncer al cuello uterino, la actriz pidió a todos las mujeres que se realicen un chequeo al ginecólogo.

Olga Zumarán viene tratando esta enfermedad y aseguró que saldrá victoriosa de esta batalla, además pidió a todas las mujeres que se realicen un chequeo en ginecología para descartar cualquier mal.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“He decidido ser una embajadora de la prevención de esta enfermedad. Con este ejemplo de valentía, espero ayudar a muchas peruanas que también están viviendo una situación similar y así crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad”, comentó.

Además agregó que hay días en los que no se siente bien, pero recuerda que cuenta con las personas que más aprecia: “Hay días que tengo mis bajones, pero gracias a Dios cuento con mi familia y mis amigas. Cuando toqué la puerta del hospital Rebagliati, me la abrieron con todo el corazón y me brindaron la seguridad que me necesitaba. Me explicaron que felizmente estaba en etapa inicial y que recibiré tratamiento quirúrgico”, expresó lga Zumarán.

Cabe indicar que la ex reina de belleza será sometida a una histerectomía para extirparle el órgano afectado tras el cáncer al cuello uterino.

ADEMÁS TE PUEDE INTERESAR: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin

También te puede interesar: Johanna San Miguel aburrida de su soltería: “Estoy más seca que Sechura”