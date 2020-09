Olinda Castañeda confirma matrimonio con solo tres meses de noviazgo

Compartir Facebook

La modelo no esperó mucho para poder seguir en su relación y dar el gran paso. Ya no se veía o escuchaba mucho de Olinda durante este tiempo de cuarentena. ¿Esto se debía a su pareja?

Bueno, ahora y en exclusiva, Olinda Castañeda causó un gran sorpresa a todo el público tras anunciar su compromiso durante un nuevo programa.

Según la modelo, matrimonio es un hecho y todo esto en menos de medio año. Se recuerda que la modelo tiene tan solo 3 meses de relación con Christian Marcial.

La modelo sabía que tenían poco tiempo de noviazgo, y que eso sería objeto de críticas por parte de la prensa. A lo que afirmó que está sumamente enamorada de Christian y eso no es un problema.

Enamorada y contenta, también confesó que se había acercado a Dios gracias a su pareja, quien desde hace cinco años pertenece a la religión cristiana.

La popular Gigi, conductora del nuevo programa dijo estar asombrada de la forma en la que Olinda estaba frente a cámaras. Por lo que le preguntó si iba a dejar su antiguo trabajo, el de hacer shows en diminutas prendas.

«No porque me haya vuelto cristiana significa que ya no me vaya a poner vestidos o ya no voy a modelar. Si Dios quiere voy a seguir modelando porque no le encuentro nada de malo», respondió la ahora tranquila Olinda.

Por otra parte, su pareja Christian Marcial se mostraba más que feliz y a la vez contento de por fin formar una familia junto a la modelo.

Ante toda la felicidad, la popular «Urraca» sacó al aire que Christian Marcial, pareja de Olinda Castañeda tiene graves denuncias de agresión física contra su ex pareja.

Sin embargo, el futuro esposo de la modelo negó todas las acusaciones de violencia física que existen contra él.