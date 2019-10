Olinda Castañeda muda por viaje de Tilsa con su ex a Panamá

Luego que Tilsa Lozano y Jackson Mora viajaran el mismo día a Panamá, Olinda Castañeda se bañó en aceite y evitó pronunciarse sobre lo ocurrido con su expareja. La modelo, quien se unió al centro de entrenamiento New Active, afirmó que no habla de la ex vengadora por “salud mental” y no por la demanda que le interpuso.

-Se habla que Tilsa con tu ex pareja viajaron a Panamá…

Se hablan siempre muchas cosas…

-Tilsa dijo que viajaron por trabajo…

No sé nada. Yo estoy solo dedicada a mi trabajo.

-¿Qué piensas de las mujeres que se involucran con personas con pareja?

No tendría nada que opinar, cada uno hace su vida. Estoy haciendo mi vida, tranquila y feliz.

-Muchos dicen que la demanda de Tilsa te ha asustado…

No voy a hablar de ella por eso que he decidido no tomar ninguna acción, no responder, no comentar, no opinar, no aclarar. Siempre estoy con la conciencia tranquila.

-¿Sientes que te traicionaron?

No voy a hablar de eso, no voy a hablar de mi tema personal. Creo que en algún momento todo hemos sido traicionados pero hay que aprender y sacar una lección de eso, aprender a perdonar.

-¿Te arrepientes de lo que le dijiste a Tilsa?

Nunca me arrepiento de nada, cada una tiene su opinión. Las personas van evolucionando y mejorando. La Olinda de ahora es una mujer que busca salir adelante, afrontar las consecuencias de algunos errores que se puedan cometer en el momento porque todos somos humanos y cometemos errores.

-¿Sigues siendo amiga de tu ex?

Nosotros tenemos una amistad de muchos años. Yo no veo un daño fuerte (por el ampay de su ex con Tilsa), él es una persona que siempre me ha apoyado y es mi amigo. He hablado con él y eso se queda conmigo. En algún momento (me pueden volver a ver con él).(A.Saavedra)