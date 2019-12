Olinda Castañeda no teme a demanda de Tilsa Lozano

Luego que la abogada de Tilsa Lozano, Katy Cachay, anunciara que estaría preparando una segunda querella por difamación agravada contra la archienemiga de ‘Tili’ debido a las declaraciones que dio en ‘El valor de la verdad’, Olinda Castañeda aseguró que no teme a demanda.

La modelo, quien afirmó este último sábado en el programa de Beto Ortiz que la jurado de ‘El dúo perfecto’ se metió por las ramas en su relación, afirmó que tiene pruebas contundentes para afrontar el juicio que le entable esta o incluso su ex, el luchador Jackson Mora, quien a través de la letrada Cachay, aseveró que también querellará a la modelo por tildarlo de “infiel” y “mujeriego”.

“Mis abogados se están encargando, no me interesa hablar de eso. Yo tengo las pruebas suficientes, no tengo que temer nada”, aseveró.

Olinda Castañeda rompió en llanto al recordar que tenía planes de matrimonio y de tener hijos con Jackson Mora, quien actualmente estaría saliendo con Tilsa Lozano.

Tilsa se pronuncia

Aunque no ha querido ahondar en el tema en sus declaraciones, Tilsa Lozano se pronunció a través de sus redes sociales. La exconejita sorprendió al publicar una misteriosa reflexión a través de sus historias de Instagram. “Permite que el silencio te lleve al centro de la vida”, escribió Lozano, quien tras las revelaciones de Olinda viajó al norte del país con sus hijos.