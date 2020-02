Olinda Castañeda: “Tilsa es una estafadora”

Una avalancha de críticas ha recibido Tilsa Lozano, al promocionar mediante su cuenta de Instagram unas pastillas ‘quema grasa’, que supuestamente ayudan a perder peso y que tendrían la función de distribuir la grasa hacia otras partes del cuerpo.

ASPEC (Asociación peruana de consumidores y Usuarios), se pronunció a través de las redes sociales y aseguró que estos comprimidos no tendrían un respaldo científico, como lo señaló la ex modelo. Antes esto, Olinda Castañeda, tildó de ‘estafadora’ a la también conductora de televisión por ofrecer productos que no contienen autorizaciones correspondientes que puedan asegurar su consumo.

“Hay que tener dos dedos de frente para saber que es un engaño. Una persona que lo recomienda realmente es una persona ignorante que quiere estafar. (…) Que pena por ella, demuestra que le importa poco o nada el bienestar de sus seguidores”, dijo mediante el WhatsApp la curvilínea.

Además, Olinda lamentó que ‘Tili’ se esté burlando de sus seguidores, con este tipo de productos. “Cada vez que recomiendo algo por mis redes, primero estudio qué contiene (el producto), los beneficios, los efectos secundarios, pregunto, porque no me gusta recomendar algo que no he consumido. Por lo general no creo en las pastillas milagrosas. Sé que hay inhibidores del apetito, que son productos naturales, pero respecto a esa pastilla que te lleva la grasa del abdomen a los glúteos es una completa estafa y creo que es una burla para los seguidores”, añadió.

“Le recomiendo a sus seguidores que tengan más cuidado con lo que ella recomienda, porque al parecer no lee y no investiga”, acotó. (V. Rondón)