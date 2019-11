Olinda Castañeda: “Tilsa fue la otra en mi relación”

Luego que el espacio ‘Instarandula’ vinculara sentimentalmente a la ‘exconejita’, Tilsa Lozano con la expareja de su archienemiga, el boxeador Jackson Mora, Olinda Castañeda se pronunció. La modelo sostuvo que la exconductora se merece ese Karma por “husmear en relaciones ajenas” y a su vez, le agradece por abrirle los ojos y recibir sus “juguetes usados”.

-Tu ex Jackson Mora y Tilsa Lozano están en una relación, incluso ya no se esconderían y se mandan caritas de corazones y besitos en redes sociales…

No sé si ha iniciado algo o no, pero qué bueno.

-Contaste que luego de la separación habían quedado como amigos con Jackson, ¿sigues en comunicación con él?

Nosotros durante estos meses (después del ampay con Tilsa) hemos vuelto aproximadamente como unas cuatro veces entre volver y terminar. Realmente se terminó la relación el lunes pasado (18 de noviembre) que yo lo bloqueé para que no me escribiera más. Íbamos a viajar juntos a Trujillo.

-¿Qué sucedió para que la relación terminara?

Lo que pasa es que no permití que él esté jugando a doble cachete. Pude haber estado enamorada pero primero tengo que pensar en mí, respetarme y si es que ella pierde su dignidad y le perdona ese tipo de cosas, ya es tema de ella. Yo no pierdo mi dignidad. Decidí bloquearlo por completo, decirle que sea feliz y que haga lo que quiera con su vida. Entonces, corrió tras los brazos de ella, al parecer.

-Entonces, en tu relación, ¿Tilsa Lozano fue la otra?

Sí, ella se metió en mi relación y lo puedo probar. Si ella quiere decir algo puedo sacar las pruebas y mostrarlas, no tengo ningún problema. Pero, tampoco la culpo a ella, la culpa es de ambas partes. Si quieren oficializar su relación pues nada, que sean felices.

-¿Qué le dirías a Tilsa?

Gracias, de corazón, me abrió los ojos con respecto a la clase de persona con la que estaba. Gracias por recibir mi donación de mis juguetes usados. Me libró de una persona que no respeta, ella sí merece ese karma. (A.Saavedra)