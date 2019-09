Olinda Castañeda “Tilsa robamaridos”

La guerra está anunciada. El programa de Magaly Medina emitió un ‘ampay’ entre Tilsa Lozano y el luchador Jackson Mora, pareja de Olinda Castañeda. En las imágenes se puede apreciar a la parejita saliendo de cenar de un restaurante junto a unas amigas. Olinda reveló que el deportista la engañó, pues a ella le dijo que iba a estar con su hijo, mientras el fortachón estaba en ‘saliditas’ con la exvengadora.

“Esto lo tomo como una traición porque esta vez sí estábamos. Es una persona que no sabe amar, que no sabe querer, me dijo muchas cosas bonitas y habían planes a futuro”, dijo en un inicio Olinda.

Luego, la modelo se mandó contra Tilsa, a quien tildó de ‘roba maridos’. “Yo ya lo notaba raro, esta chica sabía que yo tenía una relación con él, y obviamente ella tiene fama de no tener escrúpulos, de meterse en relaciones, entonces no me sorprende. Pero bueno, ahí le dejo mis sobras (…) No me voy a meter a su nivel, ni a robarle maridos, ya eso es la chamba de ella no la mía. No me identifico por eso. Si es que me quiso ver la cara de tonta, pues me ve la cara de tonta. Si ella cree que está bien, pues es tema de ella no mío”, respondió indignada.

LE DICE BURRA

Las indirectas de Olinda hacia Tilsa, continuaron a través de las redes sociales y llamó ‘burra’ a la conductora de televisión. “Si a un hombre le queda grande la yegua, es porque está acostumbrado a pura burra”, se lee en el mensaje que posteó Olinda en sus historias de Instagram. “A los hombres de mentiras les queda grande las mujeres de verdad”, se lee en otro post de la modelo, mensajes que horas más tarde borró de sus historias.