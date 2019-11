Olinda destruye a Tilsa por pasar su cumpleaños junto a su ex

La modelo Olinda Castañeda explotó al enterarse que su archienemiga Tilsa Lozano pasó su cumpleaños junto a su expareja, el peleador Jackson Mora. Para la exchica reality no es novedad que su colega se meta en una relación.

“Habiendo tantos hombres, para qué fijarse. Ni siquiera habíamos terminado (cuando salió el ampay de Tilsa y su ex) y la situación no era clara. Además, siendo mi novio. Sabiendo la rivalidad que tenemos, es como si yo me metiera con el padre de sus hijos”, dijo Olinda.

Al ser consultada sobre el viaje a Panamá que realizaron en la misma fecha la jurado de ‘El dúo perfecto’ y Jackson, respondió: “Es sospechoso. Nosotros durante todo el viaje veníamos hablando, me dice lo que dicen todos las mentiras de los hombres, que son amigos y no pasa absolutamente nada”.

La modelo contó que su ex la sigue llamando y aconsejó a la conductora que haga más puntos. “Solo decirle a ella, que se esfuerce un poquito más para que él me deje de llamar”, mencionó, agregando que si su ex se quiere quedar con el “paquete básico” que lo haga y que “no se aceptan devoluciones”.

TILSA ‘SACA LAS GARRAS’

Por su parte, Tilsa utilizó su cuenta de Instagram para mandar tremenda indirecta a Olinda. “No te habla porque no le interesas. Te deja en visto porque le aburres. Te ignora porque hay alguien más. Ten dignidad y vete de ahí”, se lee en la imagen que colgó la exvengadora.