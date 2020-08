Olinda muestras chats con su ex: “Tilsa ponle GPS a Jackson Mora”

Compartir Facebook

Luego que Tilsa Lozano celebrara un mes más de relación con Jackson Mora y derrochara amor en las redes sociales, Olinda Castañeda mostró conversaciones con el enamorado de la ex ‘Vengadora’ y le recomendó a su eterna rival que antes de dar consejos se figue en su pareja. Recordemos que ‘Tili’ opinó del polémico matrimonio de Silvia Cornejo.

“Ella dice que no necesita poner GPS, pues que le ponga GPS (a Jackson). Que abra más los ojitos, que tenga mucho ojo, que se dé cuenta, que no esté tanto de consejera, que vea primero su relación”, indicó Castañeda, mientras mostraba los chats con Jackson.

En las capturas de pantalla se puede apreciar a la pareja de Tilsa pendiente de las publicaciones de la modelo en su Instagram. Incluso, resalta su escultural figura.

“Esos kilitos que has subido te han caído bien. ¿Cómo estás?”, escribió el deportista a Olinda y ella le pone el ‘parche’ respondiendo que se encuentra saliendo con alguien. Cabe mencionar, que dicha conversación se dio el 26 de julio cuando Tilsa y Mora ya tenían una relación.

Como se sabe, Jackson inició su romance con Tilsa al poco tiempo de terminar con Olinda, quien acusó a la ex ‘Vengadora’ de meterse en su relación.

“NO LE HE TIRADO MAICITO”

Por su parte, el deportista negó haber intentado tener algo con su ex y afirmó que son amigos de años, pero confesó que Tilsa no sabe nada de las conversaciones con la modelo.

“Quiero aclarar que yo no estoy en comunicación con Olinda en ningún momento. Olinda y yo hemos sido amigos de once años y pareja solo tres meses. Yo no converso con Olinda constantemente”, indicó el peleador.

“Si me dicen que he querido tirar maicito (a Olinda) eso es totalmente falso. No es como lo están interpretando”, agregó.

¿SE ACABÓ EL AMOR?

Tras revelarse las conversaciones de Jackson y Olinda, Tilsa habría decidido terminar su relación con el deportista y dejó un mensaje de reflexión en sus redes sociales.

“Cada mañana: Agradecer por despertar. Bendecir el día que comienza. Hacer afirmaciones positivas. Pensar en positivo. Pedir protección y compañía divina. Prepararte para triunfar», se lee en la imagen colgada por la ex jurado de ‘El artista del año’.

