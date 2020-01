Olinda Castañeda y Magaly Medina se burlan de Tilsa

Luego que Tilsa Lozano oficializó sus salidas con el luchador Jackson Mora, la modelo y expareja del deportista Olinda Castañeda, se pronunció. La ex chica reality se despachó con todo en ‘Magaly TV, la firme’ y junto a la conductora se burlaron de los kilitos de más de la popular ‘Tili’ y hasta rumorearon sobre un supuesto embarazo.

“Qué lindo, abrazando a su ‘gordis’ en el agua, porque Tilsa no es lo que era, antes era flaquísima”, comentó la popular ‘Urraca’. “Aunque está más delgada que antes. Antes era más llenita, más papadona, ahora se ve que no tiene la forma de antes”, expresó Olinda acotando en son de burla que la exvengadora estaría embarazada por su vistosa barriga.

“Tal vez la embarazó. Tanto que quería tener un hijo. ¿Eso cuándo ha sido? Porque parece que va a dar a luz”, dijo entre risas. “Se ha comido todo el panetón de su casa, ella ha comido más panetón que yo”, contestó la pelirroja.

“LES DOY 3 MESES”

Olinda no cree que el romance de Tilsa y Jackson prospere y comentó que, según como lo conoce, él se va a “aburrir”. “Creo que si él no se cura o hace terapia no se va a enamorar nunca porque es muy egocentrista, narcisista”, señaló. “Ahorita que acaban de legalizarse les doy tres meses. Al cuarto mes sale la verdadera personalidad. (Les doy) hasta abril y (si se separan) será por un ‘ampay’”, manifestó y añadió “son tal para cual”.