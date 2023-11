Oliver Sonne regresó al Perú y se prepara para las Eliminatorias 2026 ¿Qué dijo Reynoso sobre su juego?

¡El esperado momento ha llegado! Oliver Sonne, el crack del Silkeborg IF en Dinamarca, ya está en suelo peruano, listo para sumarse al equipo en la gran cita de las Eliminatorias 2026.

Oliver Sonne convocado para Eliminatorias 2026

El esperado Oliver Sonne, ¡ya está en tierra peruana! El joven futbolista danés arribó al aeropuerto Jorge Chávez, listo para sumarse al equipo de la Selección Peruana en las Eliminatorias para el Mundial 2026.

La noticia no podría ser mejor. Este lateral danés, con apenas 23 años, aterrizó en Lima para sumarse a la ‘bicolor’ y enfrentar los próximos desafíos frente a Bolivia y Venezuela.

Mira también: ¡Inesperada sorpresa! Oliver Sonne reacciona al ‘calsonne’ que inventaron en Perú

Sonne, al llegar al aeropuerto, saludó a sus fans peruanos y de inmediato se unió al resto del equipo en la concentración. ¡Eso es compromiso y alegría para los hinchas que esperan verlo en acción!

Reynoso convoca a Sonne y dice qué necesita mejorar

Pedro Gallese y Wilder Cartagena, que juegan en el Orlando City de la MLS, ya estaban con el equipo, poniéndole toda la garra en cada práctica. Todos bajo la atenta mirada de Juan Reynoso, quien ya había confirmado la presencia de Sonne en esta convocatoria.

El director técnico elogió la disposición del joven, explicando que hablaron previo al partido contra Argentina para detallar por qué no iba a jugar. Además, resaltó la inteligencia y adaptabilidad de Sonne.

«Vamos a contar (Oliver) Sonne, me preguntó qué me hace falta, qué puedo mejorar, tiene poli funcionalidad. Hablamos en la previa ante Argentina, le explicamos por qué no iba a jugar, lo tomo muy bien el chico, es muy listo, juega con ambos perfiles», destacó Reynoso.

Además al ser consultado sobre qué debe mejorar Oliver Sonne, Reynoso señaló: «Es el mismo deporte. Pero el fútbol europeo en la Liga de él es distinto. Acá hay que meterle cuerpo, hay que saber cuánto cortar, hay que tirarse arriba de la pelota. Detalles de oficio que él los tiene que vivir. O sea uno se los puede decir, se lo puede enseñar en video, pero tiene que vivir. Y a veces le ha costado estos días. Y en Eliminatorias esa no te perdona».

Mira también: ¡Polémico! Juan Reynoso rompe su silencio y manda tremendo “misil” contra Ricardo Gareca

La gran incógnita es si finalmente debutará en los próximos partidos de Eliminatorias. Hasta ahora, pese a estar en la banca de suplentes en partidos anteriores, no ha tenido la oportunidad de demostrar sus habilidades en el campo.

Sonne ha estado en pleno rendimiento en su club. ¡Recientemente marcó un gol y ha jugado varios partidos completos! Este lateral danés se ha perfilado como una opción fuerte, tanto en la defensa como en el ataque, para el equipo peruano.

La emoción es enorme, pues la selección peruana se enfrentará a Bolivia como visitante y luego a Venezuela en Lima. ¡Todos los ojos están puestos en Sonne y hay mucha expectativa por verlo vestir la camiseta de la ‘blanquirroja’!