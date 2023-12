¿Olvidó a Flavia Laos? Austin Palao disfruta su soltería en Tulum junto a actriz mexicana

Austin Palao decidió dejar en el pasado su romance con la modelo peruana Flavia Laos y se lanzó a disfrutar de las playas paradisíacas de Tulum, México. Y lo hizo acompañado de nada más y nada menos que una famosa actriz mexicana.

Austin Palao se luce con actriz mexicana

Austin Palao, el chico reality, decidió dejar en el pasado su relación con Flavia Laos y se fue a disfrutar de unas vacaciones de lujo en las playas de Tulum, México. Y lo más picante es que no fue solo, sino acompañado de la actriz mexicana Grettell Valdez y otros amigos.

Hace apenas un mes, Austin confirmó su soltería, y ahora se le ve gozando de la vida junto a su amigo Diego Rodríguez y, claro, la compañía especial de la talentosa actriz Grettell Valdez. ¡Qué manera de cambiar de aires y de compañía!

Mira también: ¡Tremendo piropo! Austin Palao cautiva a Katia Palma y la llena de elogios ¿Qué le dijo?

En sus historias de Instagram, Austin no perdió el chance de mostrar todos los detalles de su noche de fiesta en una exclusiva discoteca tulumense.

Un viaje «terrible» en Tulum

En palabras del mismo Austin: «Me encuentro en Tulum, pasándola terrible. No me acompaña el cielo, pero me acompaña mi hermano (Diego Rodríguez)». Parece que el cielo no estaba de acuerdo, pero eso no impidió que Austin la pasara en grande.

Pero, ¿cuál es el plan del galán para recibir el Año Nuevo? Pues parece que también será en Tulum. Austin nos contó emocionado: «Pasaremos acá Año Nuevo, nos juntaremos con algunos amigos y nada… divertirnos para recibir bien el año».

También te podría interesar leer: ¿Regresaron? Flavia Laos y Austin Palao despiertan rumores de reconciliación. Esta sería la prueba

La actriz mexicana compartió las fotos juntos con la siguiente descripción: «Cerrando este año con un gran viaje gracias por tantas risas y amor», Grettell Valdez. Ante ello Austin Palao comentó: «¡Qué team!». Y compartió la fotografía en una historia de Instagram.

Y así, Austin Palao ha demostrado que una ruptura no es razón para quedarse en casa llorando. Y se le ve disfrutando de la buena vida y rodeado de amigos en la playa.

En resumen, Austin Palao está viviendo su mejor momento en Tulum, dejando atrás el drama con Flavia Laos. Estaremos pendientes de más noticias de este chico reality que no para de sorprendernos. ¡Hasta la próxima!