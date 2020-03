OMS declara al Coronavirus como una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles al coronavirus COVID-19 como una pandemia.

En conferencia de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que en las últimas dos semanas, el número de casos de COVID-19 fuera de China“se ha multiplicado por 13, y el número de países afectados se ha triplicado”.

“Ahora hay más de 118,000 casos en 114 países, y 4,291 personas han perdido la vida. Miles más están luchando por sus vidas en los hospitales”, expresó.

Al respecto, alertó que en los días y semanas venideros, el número de casos, de muertes y de países afectados “aumenten aún más”. “La OMS ha estado evaluando este brote y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción” , puntualizó.

“Por lo tanto, hemos realizado la evaluación de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios”, añadió.

Asimismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus indicó que describir la situación como pandemia no cambia la evaluación del nivel de amenaza de la OMS por el coronavirus. “No cambia lo que está haciendo la OMS o lo que deben hacer los países”, puntualizó.

