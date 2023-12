Onelia Molina y Mario Irivarren planean vacaciones para Año Nuevo: «Un lugar para estar apachurrados»

¡Atención! Les traemos el chisme más dulce del momento. Resulta que la parejita de «Esto es Guerra», Onelia Molina y Mario Irivarren, están planeando algo bien especial para recibir el Año Nuevo. ¡Sí, señores, se nos vienen unas vacaciones bien merecidas! ¿Cómo así? ¿Qué dijeron? Te contamos.

Onelia Molina y Mario Irivarren se irán de viaje

Mario Irivarren, el galán de la televisión, confesó que gracias a su romance con Onelia Molina, ha encontrado la paz que tanto necesitaba. El mismo competidor de «Esto es Guerra» aseguró que vive una tranquila historia de amor con la modelo arequipeña.

Y así, bien sincero, dijo: «Tranquilo que es lo más importante para mí después de todo lo que ha pasado por esta vida. En esta vida yo ya tuve dinero, yo ya tuve viajes, yo ya tuve amor, yo ya tuve todo y así como tuve todo, todo lo perdí y hoy en día lo más lindo es que estoy tranquilo eso es lo que más valoro».

Y ahora, ¿qué harán para recibir el 2024? Pues, la misma Onelia nos cuenta sus planes emocionada: «Estoy cansada, así que merezco un relajito, nos vamos a un lugar frío, claro, para estar así apachurrados». ¡Pero qué tierno todo!

Para quienes no están al tanto, esta parejita se conoció en julio de este año, y desde entonces nos han regalado un montón de momentos llenos de amor. Y atención, porque en estos cinco meses no han dejado de demostrar lo enamorados que están. ¡Cupido hizo bien su trabajo!

Johanna San Miguel tuvo un altercado con Onelia

Pero, claro, no todo es color de rosa. Resulta que Johanna San Miguel, la conductora de «Esto es Guerra», no está muy convencida de esta relación. En un reciente episodio, Johanna San Miguel expresó su incomodidad con Onelia Molina por equivocarse cuando le consultaron en qué departamento se encuentran las Islas Ballestas. Onelia dijo «Colombia» y la respuesta era «Ica».

La conductora no contuvo su molestia. Después que Onelia se equivocó en una pregunta, Johanna soltó una advertencia fuerte: «Ay, no, esa relación se me termina ahorita». «¿Por qué?», preguntó confundida Onelia. «Yo rompo esa relación, algo voy a hacer», dijo Johanna sin escucharla. «Tranquila, tranquila», atinó a decir Onelia. ¡Uy, uy, uy!

Además, no podemos dejar de mencionar que Onelia tuvo una pelea épica con Alejandra Baigorria en la semifinal de «Esto es Guerra». ¡Se midieron con todo! Alejandra ganó con amplia ventaja, pero, como siempre, estas chicas demostraron ser unas guerreras de primera.

Por todo ello, parece ser que Johanna le habría reclamado a Onelia porque contestó una pregunta asumiendo que quizás está desconcentrada o no rindiendo al 100% por su relación con Mario Irivarren. ¿Será por eso o la ‘Chata’ tiene algo en contra?

En fin, ¡qué emoción todo esto! ¿Cómo les irá en esas vacaciones a Onelia y Mario?¡Seguiremos al tanto, informando cualquier novedad! ¡Hasta la próxima!