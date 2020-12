¡ONP no cumple con jubilados de 93 y 101 años!

Compartir Facebook

Si la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podría pagar un devengado o acatar un fallo, en tres vidas, lo haría. Por eso, no extraña que hasta ahora incumpla con una sentencia en una demanda que le entablaron los jubilados, entre ellos dos ancianos de 93 y 101 años. El juicio tiene 31 años.

Podría figurar en la galería de los expedientes más corruptos del Perú y, hasta quién sabe, en el récord Guinness. Esta es la dramática historia de dos pensionistas, Rosa Castro Barreto y Herman Ingunza Lázaro, que cada día sufren por las injusticias de una institución sin corazón ni calidad humana.

“DESEO MI DINERO”

Doña Rosita fue trabajadora textil. A sus 93 años vive con su hija en San Martín de Porres. Es una mujer de una fortaleza enorme. Querendona con los suyos, una señora de carácter, luchadora y perseverante. No calla las injusticias de una institución que se ha portado mal con los ancianos del Perú. “Estoy reclamando mi pensión hace 31 años. La ONP y el Poder Judicial no quieren cumplir con la sentencia, no quiero morir sin tener justicia”, dice en su vivienda, rodeada de sus seres queridos.

RECLAMO CENTENARIO

El otro caso es de Herman Ingunza, de 101 años. Este centenario hombre, que gran parte de su existencia se dedicó al transporte, atraviesa por una difícil situación debido a la ONP. Al igual que Rosa recibe una pensión de 750 soles, pero la referida institución previsional le debe más dinero.

“Soy el claro ejemplo de que la esperanza nunca se pierde. Varios de mis compañeros ya no están, perdieron la vida por esta injusticia. ¿Cuánto tiempo más debo esperar? ¿200 años?”, afirmó con la voz entrecortada y la mirada triste, pero serena.

PASEAN A VIEJITOS

Rosa y Herman no son los únicos. Todos los asociados de la Confederación de Trabajadores de Jubilados del Perú, más aquellos comprendidos en el decreto ley 19990, exigen una actualización en sus pensiones.

“La corrupción de los gobiernos de turno y de la ONP han logrado que el expediente judicial en ejecución de sentencia cumpla este año, 31 años desde su presentación. Además, tiene una sentencia de la Corte Suprema de fecha 12 de agosto de 1991 (en calidad de cosa juzgada). Desde el 21 de setiembre de 1992, el expediente está en ejecución de sentencia, pero ningún gobierno la quiere cumplir”, explicó el abogado de los pensionistas, Martín Olivares, el verdadero defensor de los jubilados.

ODISEA OTOÑAL

La odisea de los jubilados empezó en 1989, luego que la Confederación de Trabajadores Jubilados del Perú presentara una acción de amparo contra el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) -cuya función y obligación fue asumida desde 1993 por la ONP- solicitando el pago del reajuste trimestral de sus pensiones.

