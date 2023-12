¡Opiniones divididas! Así reaccionó el público ante el capítulo final de «Al fondo hay sitio»

El viernes 22 de diciembre, se emitió el episodio final de la décima temporada de ‘Al fondo hay sitio’, la conocida serie que se transmite en América Televisión. Cabe resaltar que a lo largo de todos sus años de transmisión, ha obtenido gran popularidad en el público peruano, pues es una de las series más sintonizadas. Sin embargo, en esta ocasión, los usuarios y fieles seguidores de «Al fondo hay sitio» mostraron opiniones divididas con respecto al capítulo final. Conoce más detalles en la siguiente nota.

«Al fondo hay sitio» emitió su capítulo final

‘Al fondo hay sitio’ concluyó su trama de este año con un desenlace sorprendente que generó tendencia en las redes sociales. Después de más de dos horas de episodio, la escena final reveló el impactante momento en el que Benjamín apuñaló a Alessia Montalbán, el personaje interpretado por Karime Scander. Ante ello, se ha generado opiniones divididas en redes, pues algunos seguidores mencionan que el final fue muy predecible. Por otro lado, el público también sostiene que estuvo entretenido en líneas generales, pues es el estilo de la serie.

Por otro lado, también destacaron la participación de Lucía de la Cruz en el episodio final. Incluso, los usuarios comentaron con sorpresa al conocer que Tito tiene una hija y el momento en el que July y Cristóbal se besaron, durante la boda de Macarena. Como sabemos, «Al fondo hay sitio» nos tiene acostumbrado a finales de temporada bastante polémicos y en esta ocasión ha generado opiniones divididas. Aún así, hay quienes tomaron de la mejor forma el capítulo final, ya que realizaron divertidos memes.

Reacción de los usuarios

Tras la emisión del último episodio de «Al fondo hay sitio», muchos internautas empezaron a publicar diversos meses y opiniones en redes sociales. De esta manera, se hizo tendencia rápidamente. En tal sentido, algunos usuarios no estaban de acuerdo con el cierre de temporada, pues lo consideraban predecible. No obstante, hay quienes sí lo disfrutaron y, por ello, realizaron divertidos comentarios al respecto.

«El de ‘yo siempre la chunto’ me mató de risa», «lo único que me gustó fue lo de maca y mike», «solo falta que Alessia pierda la memoria», «He visto todas las temporadas de al fondo hay sitio y está es la peor final de todas», «O sea, no quieren venir los antiguos actores», «No pasa nada, muy simple lo de Francesca y Claudia, no pasa nada con el disque matrimonio de Pati y Joel», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.