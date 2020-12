‘Orejitas’ Flores: Esta fue su reacción al enterarse que sería papito | VIDEO

Para muchos la noticia que ‘Orejitas’ sería papito les generó una serie de reacciones de orgullo ya que el jugador creció ante nuestros ojos. Ante tal noticia, se reveló con un video, cómo es que fue que Edison Flores se enteró de la sorpresita.

“La familia #DCU se está haciendo un poco más grande. Emocionados de agregar otro par de orejitas a nuestra familia. ¡Felicitaciones a Edison y Ana por recibir la mejor noticia de todas!”, se lee en la publicación del equipo de ‘Orejitas’, quienes fueron cómplices.

En el videito, vemos que Edison recibe un presente por parte del club, al abrir la caja se gana con la sorpresa de una camiseta con el nombre de ‘Padre’ y las pruebas de embarazo que se tomó Ana.

Al inicio se ve a un ‘Orejitas’ algo incrédulo, luego al sentir el abrazo y tierno beso de su esposa, es que sabe que es real ¡Será papá!.

The #DCU Family is getting a little bigger.



Emocionados de agregar otro par de orejitas a nuestra familia!



Congratulations to @edisonflores135 and Ana on receiving the greatest news of all! pic.twitter.com/rH4qGghpsf