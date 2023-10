¡Orgullo nacional! Gladys Tejeda consigue la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2023

Gladys Tejeda obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y se posiciona en el podio de la competencia. Sin lugar a duda, valió el esfuerzo de muchos peruanos al estar pendientes a la maratón desde temprano. De esta manera, continúan los éxitos de los deportistas peruanos quienes también merecen ser reconocidos en todo el Perú. Ante ello, la deportista Gladys Tejeda hace un llamado a todo el Perú para que apoyen el deporte nacional. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Gladys Tejeda obtuvo la medalla de bronce

La deportista peruana ocupó el tercer lugar marcando un tiempo de 2:30:39. Por ello, Gladys Tejeda continúa llenándonos de orgullo por todo el esfuerzo que realiza a la hora de competir, al igual que nuestros compatriotas Christian Pachecho, Hugo Ruiz Calle, Aydee Loayza, entre otros. De igual forma, Tejeda espera tener la revancha para alcanzar la medalla de oro, sin embargo, se mostró sorprendida por el logro obtenida, pues el camino no fue nada sencillo.

“Me voy orgullosa. Lo luché. La verdad que no pensaba ingresar al podio. Me sorprendió cómo se dio la competencia. Tuve que luchar los últimos kilómetros. Mi entrenamiento fue muy duro, pero a veces hay detalles que se escapan de las manos. Eso hay que superarlos. “No desmayemos. Si nos caemos hay que pararnos y seguir adelante. Esto no ha terminado, aún continúa. Tengo objetivos a corto y mediano plazo””, dijo para las cámaras de un medio local.

Agradeció las muestras de apoyo

Tras conseguir el tercer lugar en la competencia y obtener la medalla de bronce, Gladys Tejeda se mostró agradecida con las muestra de apoyo que ha recibido. De igual forma, pidió a todos los peruanos que apoyemos más el deporte nacional, ya que esto motivo más a cada uno de los deportistas.

«De corazón, gracias a Dios y a todos, quiénes siempre me muestran su cariño, su fuerza y su aliento; ello sin duda se convierte en mi combustible ideal para llevar en alto los colores de mi querida Patria. Me siento realmente afortunada por haber representado una vez más a nuestro amado Perú en la maratón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023″, posteó en sus redes sociales.

«Les pido que me acompañen en mi próximo objetivo: Juegos Olímpicos París 2024. Estoy infinitamente agradecida a mis auspiciadores, al Instituto Peruano del Deporte, a mi entrenador y a mi familia», culminó la deportista.