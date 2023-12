«Orgulloso de ser tu hijo»: Deyvis Orosco le dedica un bello mensaje a su madre en redes

El cantante Deyvis Orosco es un reconocido cantante de cumbia por su música y el legado de su padre. El cantautor peruano contrajo matrimonio el pasado jueves 21 de diciembre y por primera vez, el artista presentó a su madre.

Deyvis Orosco orgulloso de su madre

El ‘Bomboncito de la Cumbia’ cuenta con una asombrosa carrera musical desde que continúa el legado de su padre Johnny Orosco. El joven cantante de cumbia tiene un exitoso repertorio musical, además de ser un gran empresario.

Hace unos días, Deyvis Orosco se casó con Cassandra Sánchez en una íntima y hermosa boda civil en el hotel Belmond de Miraflores. El evento llamó la atención de todos los medios y de sus seguidores, quienes siguieron cada momento de la pareja.

Por medio de las redes sociales, usuarios notaron que la madre de Deyvis Orosco no aparecía en sus videos o fotografías compartidas. Un seguidor comentó: «Yo sé que a tu mamá no le gusta salir en cámaras, pero por qué no fue a tu boda? Te averguenzas de ella?», de inmediato el cantante decidió responder.

«TE AMO MAMÁ, gracias por venir a este día tan importante, estoy orgulloso de ser tu hijo», escribió el artista peruano en sus redes sociales con un video donde mostraba a su madre dándole un abrazo en el día de su boda en el hotel.

¡Felizmente casados!

El pasado jueves 21 de diciembre, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se casaron en una boda civil con la presencia de sus amigos y familiares cercanos. Este hermoso evento fue íntimo para los novios, quienes derrochaban amor en todo momento.

Muchos artistas del medio del espectáculo también estuvieron invitados como Ernesto Pimentel, Cielo Torres, Valeria Piazza y otros más. La boda del cantante de cumbia y la empresaria se volvió en tendencia en redes sociales y en muchos medios.

En redes sociales circularon muchos videos de la boda de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez, donde ambos disfrutaron de cada momento como el baile de novios, lanzar el ramo y la romántica ceremonia.

Uno de los momentos más emotivos fueron las palabras de los novios cuando dijeron sus votos antes de darse el ‘Sí, acepto’. Deyvis Orosco y su esposa irán compartiendo más videos y fotografías de lo que fue su boda.