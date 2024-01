«Una princesa que me quita el sueño», Orlando Fundichely le dedica emotivo mensaje a su hija mayor por su cumpleaños

Orlando Fundichely usó sus redes sociales para saludar a su hija mayor quien hace poco se acaba de convertir en madre. El actor no dudó en elogiar a su consentida quien ahora ya es toda una mujer y madre de familia.

El cubano quien se encuentra lejos de sus hijas pues radica en otro país, agradeció a su hija por mantener ese lazo inquebrantable que ambos tienen, pues desde la separación de Karina Rivera, el actor debió seguir con sus proyectos personales por su lado.

Emotivo mensaje

Orlando Fundichely saludó a su hija mayor Doris, luego de cumplir 24 años y es que a pesar de no estar a su lado le dedicó un extenso y emotivo mensaje a la primera de sus hijas quien le robó el corazón cuando nació.

«Hoy una preciosa cumple años. Hola princesa que me hizo padre y abuelo por primera vez. Una princesa Que sin importar el tiempo la distancia me sigue quitando el sueño», dijo inicialmente.

Además, recalco que su hija Doris es el vivo retrato de su madre por lo que la hace mucho más especial por lo que no dudó también en recalcarlo en la publicación a su querida cumpleañera.

» Una princesa que siempre me recuerda a mi madre y no solo por llevar su nombre si no por su sonrisa, su temperamento», agregó.

Finalmente, el actor resaltó que permanecerá en la vida de su pequeña hasta que se acaben sus días en la tierra para que Doris pueda quedarse con el recuerdo para siempre de que tuvo un padre que estuvo para ella en todo momento.

«Nació para ser parte de mi hasta el último de mis días y cuando estos se acaben espero seguir siendo parte de los de ella. Te amo siempre hijita», escribió.

Doris Fundichely fue la primera hija del fruto del romance de Orlando y Karina Rivera ambos estuvieron un largo tiempo juntos sin embargo algunas diferencias terminaron por separar a la sólida pareja quien hoy en día disfruta de una buena relación de padres dándole todo el amor posible a sus hijas y a su querida nieta.

¿Qué pasó entre Orlando y Karina?

En aproximadamente 2019, Karina Rivera y Orlando Fundichely anunciaron su separación. En ese momento, la presentadora infantil compartió algunos detalles sobre su ruptura.

A pesar de las diferencias, Rivera mencionó que decidieron enfocarse en el bienestar de sus hijas en medio de su divorcio.

“Cuando terminan las relaciones, no terminan bien, pero lo importante es superando y aprender que nuestros hijos tienen que estar bien, es el mensaje que tenemos darle a ellos”, puntualizó.

La exconductora infantil mencionó en los medios que intentaron salvar su relación varias veces, pero lamentablemente, las estrellas televisivas llegaron a la conclusión de que no podían seguir adelante.

La dificultad estaba relacionada con sus respectivas ocupaciones laborales.

“Intenté salvar mi matrimonio, bueno, lo intentamos. La luchamos, pero nos dimos cuenta de que no podíamos seguir así y que cada uno encuentre su felicidad como guste. La felicidad de él era estar en el extranjero, trabajar allá, y la mía aquí, a lucharla con mis hijas”, aseveró Karina.