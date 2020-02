Orlando Fundichely: “No fui infiel a Karina”

Orlando Fundichely negó los rumores que una supuesta infidelidad haya acabado su matrimonio de más de 15 años con la exanimadora infantil y conductora, Karina Rivera. El actor cubano llegó al Perú para promocionar la película ‘Locos de amor 3’, donde comparte roles con Katia Condos y da vida a un hombre que intenta recuperar su matrimonio.

“Se dijo mucho acerca de una supuesta infidelidad, eso fue una gran mentira. Nunca hubo infidelidad por ninguna de las partes. Nosotros nos separamos y luego de unos meses se hizo todo un escándalo. Fue doloroso porque mi hija también lee eso. Me acusaron de todo, de que yo me fui y no, irme fue una consecuencia de (lo que pasó). Me dolió porque no es justo”, señaló el intérprete.

“La separación fue triste. Fueron 20 años de relación, es duro. Sobre todo porque me tuve que separar de lo que más quiero que son mis hijas”, agregó.

-¿Llevaste algún tipo de terapia?

No. Precisamente por eso me fui a Estados Unidos porque es donde tengo mi familia, mis amigos, creo que esa fue mi terapia. Igual, no te curas del todo. Acostumbrarme a vivir sin el abrazo diario de mis hijas.

-Actualmente, ¿eres amigo de Karina?

Tenemos una relación cordial, porque sabemos que lo más importante es la salud mental de nuestros hijos. Igual yo vivo agradecido con ella porque es una excelente madre. Justamente me enamoré de ella porque la vi como madre y era un ser maravilloso. Estoy agradecido porque me regaló lo más grande que tengo en la vida que son mis hijas.

-Ella está a punto de comenzar un nuevo programa en Latina donde busca el amor…

Es una excelente profesional, le deseo lo mejor en todo, en lo laboral y en lo personal. Si encontró o no el amor, no me corresponde a mí decirlo.

-¿Estás enamorado?

Sí, ya tocaba. Estaba separado hace mucho pero prefiero no entrar en detalles.

-¿Tú también estás loco de amor?

Siempre estoy loco de amor. Estoy loco de amor por mis hijas, por mi trabajo. Amo mucho a mis amigos, mi realidad, amo todo lo que hago, soy muy apasionado.

Por Andrea Saavedra / Fotos: José Luis Cárdena