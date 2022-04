Óscar del Portal y Fiorella Méndez habrían pasado más de una noche juntos en hotel

Compartir Facebook

Nuevamente Óscar del Portal se encuentra en el ojo de la tormenta cuando se pensaba que su ampay ya era cosa del ayer.

Pues en el último programa de Magaly Tv La Firme, la conductora presentó una boletas de lo que pertenecería a un hotel de Miraflores donde se habría hospedado óscar y Fiorella durante dos días en diferentes fechas.

La popular ‘Urraca’ comprobó la validez de las boletas con la SUNAT confirmando su veracidad y dejando mal parado nuevamente a conductor deportivo.

Como se sabe Óscar del Portal viajó a Punta Cana para reencontrarse con su esposa y sus hijos tras el ampay que difundió Magaly, todo indicada que Vanessa Químper lo había perdonado pero tras las pruebas que mostró Magaly ayer no se sabría si su relación continuaría.

Según la investigación del equipo de la conductora la boleta aparece que ambos ocuparon la suite matrimonial 701. «En la boleta solo figura Fiorella Méndez con servicio de alojamiento de 220 soles por 4 horas», se lee en la nota.

Y por si fuera poco Fiorella y Óscar se habrían vuelto a reunir en el hotel semanas después.

«Eso no es todo una semana después el 8 de febrero, ambos demostrando que es su hotel favorito se habrían registrado una vez más en el telo, esta vez él había regresado de Panamá y había alquilado habitación 702», señala la nota.

«El último encuentro habría sido el 25 de febrero en habitación 614», agregó.

Fiorella Méndez tras ampay con Óscar del Portal: “Nadie me va a creer pero me quedé dormida”

La protagonista del ampay de Óscar del Portal, asegura que no ocurrió nada con el periodista y ella solo se quedó dormida por cansancio.

Fiorella Méndez es una de las que protagonizó el ampay de Magaly Medina de aquella ‘encerrona’, al dejarse entrever que pasó la noche con Oscar del Portal. Ella negó las acusaciones cuando un reportero la encaró, y ahora hizo su descargo, reafirmando lo que dijo en su momento.

Uno de los conductores de ‘América Hoy’ detalló que se encontró con Fiorella Méndez y ella le contó detalles de lo que pasó aquella noche. Fiorella asegura que si pasó la noche en casa de Óscar del Portal, fue por cansancio y que no es la primera vez que ocurre.

“Yo me quedé dormida y hemos llegado y me quedé dormida porque yo trabajo con ellos. No es la primera vez que ha pasado esto. No es la primera vez que me quedo a dormir o trabajando hasta altas horas de la noche”, dijo Fiorella.