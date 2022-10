Óscar López lamenta el fallecimiento de su madre: “La besé despacio, seguía tibia”

Compartir Facebook

El actor Óscar López Arias anunció el sensible fallecimiento de su madre en la noche de este martes 18 y con un conmovedor mensaje, se despidió también a través de redes sociales.

Recordemos que el actor pasó por conducir ‘Noche de Patas’. Dicho programa fue un ‘boom’ y posteriormente migró a distintos canales. Su simpatía y carisma hizo que más personas sigan al actor.

En esta oportunidad, el también conductor de televisión utilizó sus redes sociales para lamentar el fallecimiento de la persona quien le dio la vida. “Mi hijita se murió hoy, en el hospital donde me parió hace 45 años. Entré al mortuorio a reconocer su cuerpo. Estaba tapado con una tela verde. Un papelito tenía sus datos, pero no lo leí, ya la había reconocido a mi mamá. La besé despacio, seguía tibia”, dijo en un comienzo.

“Es la primera vez que me despido sin que me pida platita. Ya para qué, pues. Me preparé para este momento, pero siento que no fue suficiente. Tú que estás leyendo, discúlpame, escribo porque quizás aún no me lo creo. Madre, tupananchiskama”, escribió el actor.

