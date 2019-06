Otra fujimorista en nuevo escándalo

La fujimorista de línea dura, Milagros Salazar se encuentra en medio de un escándalo que podría acarrearle una sanción en la comisión de Ética, de la cual es integrante, al descubrirse que uno de sus sobrinos directos fue contratado y trabajó para el Congreso por más de un año.

El izquierdista Hernando Cevallos, vicepresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, señaló que solicitará a la titular de este grupo de trabajo, Janeth Sánchez, que “por lo menos” inicie una investigación a Salazar, quien era vocera de la bancada de Fuerza Popular cuando se contrató a su sobrino.

“Vamos a pedir una investigación de oficio a la Comisión de Ética […] Hay que ver cuál fue la participación de la congresista Salazar en esta contratación”, expresó e indicó que por ser la mayoría, la bancada fujimorista tenía poder de decisión en el Congreso desde el 2016.

Cevallos reaccionó en respuesta al vocero naranja, Carlos Tubino, quien rechazó que la contratación Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de una hermana de la congresista, sea un caso de nepotismo.

SOBRINÍSIMO

Un dominical reveló que Meléndez Salazar, de 36 años y sobrino de la actual presidenta de la comisión de Educación del Congreso, fue contratado a pedido del fujimorista Carlos Ticlla, quien era presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología.

Meléndez Salazar, según Ticlla, fue una de las tantas personas que le solicitaron empleo cuando fue presidente de esa comisión. “Dentro de ellas, llegó este joven Joel, suplicando que lo necesitaba urgente y lo contraté”, agregó e indicó que cómo solo tenía secundaria completa “se le contrató como auxiliar”.

El sobrino de la congresista renunció a su puesto el 19 de junio, cuando él y quienes le dieron espacio laboral en el Congreso se enteraron que su caso iba a ser denunciado en la televisión, pues los legisladores y funcionarios públicos no pueden emplear a sus parientes seg+un el Código de Ética Parlamentaria y la Ley General de Nepotismo.

“Yo sólo respondo por mí”

La congresista Milagros Salazar expresó estar sorprendida y desconocer que su sobrino, hijo de su hermana Giuliana Salazar, era un empleado del Congreso. “No. No sé qué es lo que me está preguntando”, respondió a los reporteros de Punto Final.

“Yo respondo por mí, no por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que no sé. Yo desconozco ese proceso”, expresó al ser consultado

“Yo no sé qué es patrocinio ilegal; yo respondo por mi despacho, no por otras personas”, agregó. El penalista Carlos Caro precisó que el delito de nepotismo tiene una pena de hasta cinco años de prisión en el caso de funcionarios públicos.

EL DATO

La Ley General de Nepotismo señala que los altos funcionarios públicos que contraten a parientes son pasibles de ser procesados ante el Poder Judicial.